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В Историческом парке Саратова открылась выставка «Знание.Герои»

Новости
В Историческом парке Саратова открылась выставка «Знание.Герои»


В саратовском Историческом парке «Россия – Моя история» открылась мультимедийная экспозиция, посвящённая участникам специальной военной операции, удостоенным звания Героя Российской Федерации.

Знание.Герои — новый масштабный выставочный проект, организованный на площадках всех Исторических парков страны по инициативе Российского общества «Знание». В интерактивном формате посетители могут увидеть графические новеллы, созданные на основе реальных историй участников СВО. В центре внимания – жизненный путь и подвиги Героев России. В Саратове экспозиция будет представлена до 21 октября 2026 года.

На выставке представлены уроженцы Саратовской области: начальник Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института им. Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации, генерал-лейтенант Александр Белоглазов и медицинская сестра Людмила Болилая – первая женщина, получившая звание Героя России с начала специальной военной операции.

«Ребята, для вас эта выставка – не параграф из учебника. За каждым званием «участник СВО» стоит живой человек – со своей семьёй, профессией, друзьями и мечтами. И сегодня вы можете услышать его историю не из пересказа, а буквально из первых уст – через воспоминания друзей, сослуживцев и очевидцев. Именно так - через человеческую судьбу - и рождается настоящее понимание того, что такое мужество», — обратилась к участникам заместитель министра образования области Людмила Григорьева.

В выставочном пространстве также представлены телевизионные материалы шеф-редактора службы информации ГТРК «Саратов», военного корреспондента Лилии Ульяновой. Посетители могут увидеть тематическую арт-выставку художественных работ сотрудника Управления Росгвардии по Саратовской области, участника специальной военной операции.

«Уверен, что жизненные истории наших современников станут для подрастающего поколения настоящими примерами высочайшего профессионализма, мужества, отваги и беззаветного служения Родине. А уникальный цифровой формат позволит нашим юным посетителям через визуально-воплощенные образы вдохновиться судьбами Героев, в числе которых и наши земляки, и ощутить сопричастность к важнейшим событиям новейшей истории страны», — отметил директор саратовского Исторического парка «Россия – Моя история» Антон Чешуев.