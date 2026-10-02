2 октября 2026 ПЯТНИЦА
Новости
17:00 | 02 октября
Имена лучших педагогов и талантливой молодёжи занесли на Доски почёта и успеха
16:00 | 02 октября
Современный детский центр работает в формате «всё в одном»
15:32 | 02 октября
Новый комитет гордумы будет оперативно реагировать на запросы бойцов СВО  
15:00 | 02 октября
Энгельсский краеведческий музей готовит экспозицию о женских авиационных полках
14:00 | 02 октября
16 медалей привезла команда спортивно-адаптивной школы «РиФ» из Уфы
12:30 | 02 октября
В Саратовской области состоится массовый субботник
11:49 | 02 октября
В Историческом парке Саратова открылась выставка «Знание.Герои»
10:35 | 02 октября
В Красном Куте открылась космическая библиотека нового поколения
18:00 | 01 октября
Юные художники могут изобразить объекты культурного наследия и побороться за победу в конкурсе рисунков до конца октября
17:00 | 01 октября
Внешнеторговый оборот с Узбекистаном вырос почти на 12%
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Энгельсский краеведческий музей готовит экспозицию о женских авиационных полках

Новости
Энгельсский краеведческий музей готовит экспозицию о женских авиационных полках


Афиша на октябрь уже включает экскурсии по обновлённому разделу «В небе фронтовом»

В Энгельсском краеведческом музее продолжается работа над обновлением экспозиции: в зале «В небе фронтовом» создаётся новое пространство, посвящённое героической истории женских авиационных полков. Музей, открывшийся в сентябре после масштабного капитального ремонта в рамках национального проекта «Семья», приглашает посетителей познакомиться с неизвестными страницами героической летной истории Саратовской области.

Открытие обновлённого зала запланировано на 8 октября. Дата выбрана не случайно: именно 8 октября 1941 года был подписан приказ «О формировании женских авиационных полков ВВС Красной армии», который положил начало созданию целых боевых соединений, в которых служили женщины‑летчицы.

Инициатором формирования этих легендарных частей стала прославленная летчица, Герой Советского Союза Марина Михайловна Раскова. Под её руководством в Энгельсе были сформированы полки, вписавшие яркие и драматические страницы в историю Великой Отечественной войны. Новая экспозиция расскажет о судьбах и подвигах летчиц, их боевых задачах, подготовке и вкладе в победу, а также представит исторические артефакты, документы и визуальные материалы.

«Реализация национального проекта "Семья" открывает новые возможности для сохранения исторической памяти и развития культурной инфраструктуры региона, — отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. — Благодаря поддержке федерального и областного уровней Энгельс получил современное музейное пространство, где молодое поколение сможет прикасаться к подвигам наших земляков и учиться на примерах мужества и самоотверженности. Проект "Семья" помогает не только обновлять здания, но и сохранять важные исторические истории для будущих поколений».