Энгельсский краеведческий музей готовит экспозицию о женских авиационных полках

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Афиша на октябрь уже включает экскурсии по обновлённому разделу «В небе фронтовом»В Энгельсском краеведческом музее продолжается работа над обновлением экспозиции: в зале «В небе фронтовом» создаётся новое пространство, посвящённое героической истории женских авиационных полков. Музей, открывшийся в сентябре после масштабного капитального ремонта в рамках национального проекта «Семья», приглашает посетителей познакомиться с неизвестными страницами героической летной истории Саратовской области.Открытие обновлённого зала запланировано на 8 октября. Дата выбрана не случайно: именно 8 октября 1941 года был подписан приказ «О формировании женских авиационных полков ВВС Красной армии», который положил начало созданию целых боевых соединений, в которых служили женщины‑летчицы.Инициатором формирования этих легендарных частей стала прославленная летчица, Герой Советского Союза Марина Михайловна Раскова. Под её руководством в Энгельсе были сформированы полки, вписавшие яркие и драматические страницы в историю Великой Отечественной войны. Новая экспозиция расскажет о судьбах и подвигах летчиц, их боевых задачах, подготовке и вкладе в победу, а также представит исторические артефакты, документы и визуальные материалы.«Реализация национального проекта "Семья" открывает новые возможности для сохранения исторической памяти и развития культурной инфраструктуры региона, — отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. — Благодаря поддержке федерального и областного уровней Энгельс получил современное музейное пространство, где молодое поколение сможет прикасаться к подвигам наших земляков и учиться на примерах мужества и самоотверженности. Проект "Семья" помогает не только обновлять здания, но и сохранять важные исторические истории для будущих поколений».