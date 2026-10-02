В Красном Куте открылась космическая библиотека нового поколения

просмотров: 67

30 сентября в городе Красный Кут после масштабной модернизации в рамках национального проекта «Семья» открыла двери новая детская модельная библиотека. В церемонии открытия приняли участие министр культуры области Наталия Щелканова, глава Краснокутского муниципального района Валентина Гречушкина, директор областной библиотеки для детей и юношества им. А. С. Пушкина Наталия Абрамова.Уникальная дизайн-концепция библиотеки превратила пространство в настоящую «галактику чтения». Тематическое оформление выбрано неслучайно: краснокутская земля неразрывно связана с историей отечественной космонавтики. Именно здесь, вблизи Красного Кута, 7 августа 1961 года приземлился Герман Титов — второй космонавт планеты, совершивший первый в мире суточный космический полёт на корабле «Восток-2». Это историческое событие стало основой культурной идентичности территории и нашло прямое отражение в оформлении библиотеки. Кроме того, Красный Кут - город авиаторов: с 1940 года здесь располагается лётное училище гражданской авиации, курсанты которого стали частыми гостями и активными участниками библиотечных мероприятий.- Модельная библиотека создана в рамках нацпроекта «Семья». Красный Кут — один из трёх городов Саратовской области, где в этом году открыты библиотеки нового поколения. Здесь книжные фонды соседствуют с современными технологиями, комфортные читальные места — с творческими мастерскими; мультстудия, интерактивные зоны и клубы по интересам создают условия для творчества, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.В ходе обновления увеличилась полезная площадь для обслуживания читателей. Появились новые комфортные места для отдыха и индивидуального чтения, зоны для творческих занятий. Закуплены оборудование для мультстудии, информационный терминал, игровая интерактивная песочница, проектор и экран. Библиотека стала полностью доступной для людей с ограниченными возможностями здоровья.Книжный фонд библиотеки обновлён на 1500 экземпляров новых печатных изданий. Приобретены научно-популярные детские книги, издания по истории Отечества, новые переиздания русской классики и книги по внеклассному чтению.Наталья Герасимова, директор Краснокутской межпоселенческой библиотеки, подчеркнула: «Мы давно ждали этого события. Обновлённое пространство отвечает современным запросам, а книжный фонд подобран с учётом детских интересов. Мы уверены: наша библиотека станет местом, где рождаются идеи, завязываются добрые знакомства и живёт любовь к книге".