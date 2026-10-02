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16 медалей привезла команда спортивно-адаптивной школы «РиФ» из Уфы

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16 медалей привезла команда спортивно-адаптивной школы «РиФ» из Уфы

 
В Уфе завершилась Всероссийская спартакиада по дисциплинам спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, в которой состязались более 250 участников из 39 регионов России.

Спортсмены Областной комплексной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» показали отличный результат: они боролись за медали в плавании, легкой атлетике, дартсе и настольном теннисе и в итоге привезли 16 наград – 6 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых.

У Марка Вершинина из Саратова золотая медаль на дистанции 100 м на спине, две серебряные медали на дистанциях 50 м и 100 м вольным стилем и бронзовая медаль 50 м баттерфляем.

Артем Лебедь из Саратова – золотая медаль на дистанции 100 м брассом и бронза на дистанции 50 м на спине.

Елизавета Лиманская из Балашова – серебро на дистанциях 50 м вольным стилем и баттерфляем, бронзовая медаль - 100 м вольным стилем.

Ксения Елисеева из Саратова – бронзовая медаль на дистанции 50 м вольным стилем.

В эстафетном плавании 4*100 м вольным стилем команда заняла второе место. В состав вошли Никита Рыжов, Елизавета Лиманская, Марк Вершинин и Ксения Елисеева.

Софья Котенко, воспитанница филиала в Калининске, завоевала 4 золотые медали. Две – в соревнованиях по легкой атлетике: толкание ядра и метание диска. Также Софья стала победительницей в соревнованиях по настольному теннису и дартсу.

Юная спортсменка Василиса Ларина из Саратова завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по дартсу.

Подготовили спортсменов тренеры высшей категории школы «РиФ» Артем Афанасьев, Татьяна Шумилова, Олег Вдовенко, Анна Николенко и заслуженный тренер России Галина Ширшова.
 