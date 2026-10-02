Имена лучших педагогов и талантливой молодёжи занесли на Доски почёта и успеха

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Большая учительская неделя пополнилась еще одним событием. В сквере Первой учительницы состоялась торжественная церемония обновления Доски почёта работников образования и Доски успеха молодёжи. Ежегодно на них заносятся имена педагогов, чьи профессиональные достижения получили признание на региональном уровне, а также школьников и студентов, добившихся высоких результатов в учёбе, науке, спорте, творчестве и общественной деятельности.В этом году на Доску почёта работников образования занесены имена 21 педагога, на Доску успеха молодёжи – 28 представителей подрастающего поколения.«Учительский труд – это тихое, незаметное геройство. Это тысячи маленьких шагов, которые вы проходите с детьми каждый день. Ваши имена на Доске почёта – знак безграничной признательности региона за ваш труд. Дорогие ребята, ваши достижения в науке, спорте, творчестве и волонтёрстве – это ваши личные победы. Не останавливайтесь на достигнутом, пусть ваши примеры станут ориентиром для других», — обратилась в поздравлении к участникам церемонии первый заместитель министра образования области Елена Нерозя.Для многих педагогов сегодняшнее признание стало результатом многолетней работы с детьми. Учитель информатики школы № 7 города Балашова Оксана Килымнык отметила, что воспринимает награду как заслугу всего педагогического коллектива:«Конечно же, это заслуга в большей степени моих коллег и педагогов, которые ежедневно горят своим делом, делятся опытом и поддерживают друг друга. Без этой атмосферы единства ничего бы не получилось. Стараюсь передать этот огонёк и своим ученикам, показать, им что информатика – это не просто код и сухие алгоритмы, а настоящий инструмент для творчества и воплощения идей. Когда видишь, как у ребёнка загораются глаза, понимаешь, что всё не зря».Своими впечатлениями поделились и представители молодёжи. В числе тех, чьи фотографии появились на Доске успеха, обучающийся 11 класса лицея № 37 города Саратова Николай Любимов:«Я считаю, что попал в число лучших благодаря многогранности своих увлечений. Я участвую во многих олимпиадах – по математике, физике и немецкому языку. Помимо школьных достижений, у меня есть успехи в спорте: стал призёром турнира по шахматам. Ещё я музыкальная личность, участвовал и стал лауреатом международных конкурсов. Такое разнообразие талантов только помогает учёбе: мозг переключается и продуктивно отдыхает. Выбор профессии ещё не сделан, но, скорее всего, это будет что-то техническое – инженерия или программирование».