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Внешнеторговый оборот с Узбекистаном вырос почти на 12%

Новости
Внешнеторговый оборот с Узбекистаном вырос почти на 12%


Делегация Саратовской области находится с рабочим визитом в Ташкенте. Цель поездки — развитие сотрудничества с узбекистанскими партнерами в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

В состав делегации вошли заместитель министра экономики Елена Сафонова, заместитель министра сельского хозяйства Наталья Мариевская, а также представители деловых и научных кругов региона.

Делегация посетила Посольство Российской Федерации в Республике Узбекистан, Ассамблею экономики Узбекистана и ведущие вузы республики. Вопросы о сотрудничестве уже прорабатываются.

Для саратовского бизнеса организована встреча с заместителем Торгового представителя РФ в Республике Узбекистан Игорем Камыниным. На ней представители компаний рассказали о своих экспортных планах и смогли задать вопросы о выходе на местный рынок. Игорь Камынин дал индивидуальные рекомендации и взял каждую ситуацию в работу.

Также запланированы профильные встречи с потенциальными зарубежными партнерами для обсуждения перспектив сотрудничества. Кроме того, представители саратовских компаний посетят производственные площадки узбекистанских предприятий.


«По итогам первого полугодия 2026 года внешнеторговый оборот нашей области с Узбекистаном увеличился на 11,85%, экспорт вырос на 6,14%, импорт — на 75,9%. Потенциал для продвижения коммерческих интересов саратовских компаний на узбекистанском направлении большой. Сегодня наши предприниматели уже активно работают в республике, развивая сеть филиалов и дилерских центров. Ключевая задача этого визита — масштабировать текущие инициативы и найти новые точки роста для делового сотрудничества», — отметила Елена Сафонова.