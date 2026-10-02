Новый комитет гордумы будет оперативно реагировать на запросы бойцов СВО  

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«Это необходимость, продиктованная самой жизнью. Сегодня как никогда важно, чтобы поддержка участников СВО и их семей, ветеранов, работа по увековечению памяти героев и патриотическому воспитанию велась системно и на постоянной основе. Создание комитета в структуре городской Думы позволит оперативно реагировать на запросы наших защитников в областном центре. Уверен, наша совместная работа принесёт реальные результаты для всех, кто сегодня нуждается в нашей помощи и поддержке», – отметил Дмитрий Лыгин. – Считаю правильным, чтобы такой комитет возглавил участник СВО, который знает о потребностях защитников Родины не понаслышке.Марина Аксенова, Почетный гражданин Саратовской области, мать Героя России поддержала принятое депутатами решение, направленное на поддержку ветеранов и участников СВО. «Это ценно. Уверена, комитет поможет оперативно реагировать на запросы наших ребят», - поделилась Марина Аксенова.Напомним, что комитет по делам ветеранов был создан сегодня на первом заседании гордумы нового созыва. На нем депутаты отметили, что вопросы поддержки участников СВО у них в приоритете.Так, глава городской думы Михаил Орлов считает, что бойцы, рискующие жизнью и здоровьем, «должны чувствовать поддержку и знать, что их жены и дети в надежном тылу и ни в чем не нуждаются».Зампред гордумы, участник СВО Ренат Аминов также одобрил создание нового комитета, назвав это решение логичным и своевременным. «Часто общаюсь со своими боевыми товарищами и знаю, что вопросы могут возникать самые неожиданные и разносторонние. Будем помогать их решать совместно с депутатами», – пояснил он.