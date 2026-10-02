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Новый комитет гордумы будет оперативно реагировать на запросы бойцов СВО  

Новости / Главное в политике


В Саратовской городской Думе появится комитет по делам ветеранов. Заместитель председателякомитета Саратовской областной Думы по делам ветеранов Дмитрий Лыгин считает принятое решение городскими коллегами правильным.

«Это необходимость, продиктованная самой жизнью. Сегодня как никогда важно, чтобы поддержка участников СВО и их семей, ветеранов, работа по увековечению памяти героев и патриотическому воспитанию велась системно и на постоянной основе. Создание комитета в структуре городской Думы позволит оперативно реагировать на запросы наших защитников в областном центре. Уверен, наша совместная работа принесёт реальные результаты для всех, кто сегодня нуждается в нашей помощи и поддержке», – отметил Дмитрий Лыгин. – Считаю правильным, чтобы такой комитет возглавил участник СВО, который знает о потребностях защитников Родины не понаслышке.
 
Марина Аксенова, Почетный гражданин Саратовской области, мать Героя России поддержала принятое депутатами решение, направленное на поддержку ветеранов и участников СВО. «Это ценно. Уверена, комитет поможет оперативно реагировать на запросы наших ребят», - поделилась Марина Аксенова.
 
Напомним, что комитет по делам ветеранов был создан сегодня на первом заседании гордумы нового созыва. На нем депутаты отметили, что вопросы поддержки участников СВО у них в приоритете.
 
Так, глава городской думы Михаил Орлов считает, что бойцы, рискующие жизнью и здоровьем, «должны чувствовать поддержку и знать, что их жены и дети в надежном тылу и ни в чем не нуждаются». 
 
Зампред гордумы, участник СВО Ренат Аминов также одобрил создание нового комитета, назвав это решение логичным и своевременным. «Часто общаюсь со своими боевыми товарищами и знаю, что вопросы могут возникать самые неожиданные и разносторонние. Будем помогать их решать совместно с депутатами», – пояснил он.