Современный детский центр работает в формате «всё в одном»

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В Саратове на базе муниципального учреждения культуры «Праздничный Саратов» торжественно распахнул двери обновлённый детский культурно‑просветительский центр. Проект реализован в рамках нового направления национального проекта «Семья», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, и нацелен на создание комфортного и современного пространства для всестороннего развития детей и семей.«Открытие таких центров — логичное и важное продолжение большой работы по реализации нового направления национального проекта «Семья», — отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. — Первый центр был представлен на Всероссийском форуме "Россия. Саратов. Культура", и сейчас мы продолжаем развивать успешную практику: в регионе запланировано открытие пяти подобных площадок. Это системный шаг к тому, чтобы каждый ребёнок и каждая семья получили доступ к современным образовательным и культурным ресурсам».Новое пространство сочетает в себе образовательные, творческие и социальные форматы. В центре работают студии раннего развития, школа публичных выступлений и риторики, тренинги по управлению эмоциями и развитию эмоционального интеллекта, а также командообразующие игры.Для тех, кто привык думать нестандартно, открыты лаборатории креативного мышления и критического восприятия. Кроме того, в программе — курсы финансовой и цифровой грамотности, которые помогут подросткам уверенно ориентироваться в современном мире.Центр задуман как место для всей семьи: здесь можно не только учиться и играть, но и проводить совместный досуг — от семейных мастер‑классов до тематических вечеров, направленных на укрепление семейных ценностей и поддержку гармоничного развития детей.Оборудование и программы центра соответствуют современным педагогическим и технологическим стандартам, что делает площадку удобной для занятий, творческих проектов и общественных инициатив.