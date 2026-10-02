В Саратовской области состоится массовый субботник

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По поручению Губернатора Саратовской области Романа Бусаргина на территории региона 1 октября стартовал месячник по благоустройству.Завтра, 3 октября, в регионе пройдет массовый субботник. В порядок приведут улицы, скверы, парки, тротуары, а также прилегающие к организациям и жилым домам территории.«Субботник — это не просто уборка, это наш общий вклад в создание комфортной и красивой области. Когда каждый из нас берёт на себя ответственность за порядок в своём дворе, на своей улице или в любимом парке, мы вместе преображаем всё пространство вокруг. Такие совместные усилия делают наши города и сёла по-настоящему чистыми и уютными», - отметил министр строительства и ЖКХ Михаил Бутылкин.