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Насколько законно продавать социальные объекты?

Общество
Секретарь Общественного совета Петровского района Надежда Трубкина прокомментировала получившую широкую огласку историю с продажей базы отдыха, расположенной в черте районного центра.


База отдыха «Зеленый уголок» принадлежала петровскому заводу автозапчастей до 2018 года, пока ее не выставили на торги.

«Насколько законно продавать социальные объекты? Почему традиционное место отдыха не передали муниципалитету? И теперь доступ к уникальному своей природой уголку, в котором отдыхали поколения петровчан, оказался закрыт», - этими и другими вопросами задалась общественница.

По ее словам, все, что касается базы «Зеленый уголок» волнуют сегодня жителей Петровского района.

«После продажи на аукционе заводская база отдыха оказалась в частных руках. То, чем годами пользовались петровские заводчане, стало в один момент недоступно для посещения. Вернуть горожанам возможность пользоваться привычным местом отдыха было бы правильным решением со стороны местных властей. Для этого нужно использовать все имеющиеся правовые механизмы», - считает Надежда Трубкина. «Социальные объекты должны работать в интересах людей и государства», - подчеркнула она.


Ранее заместитель председателя Общественной палаты Людмила Жуковская возмутилась тем, что в деле по уводу собственности оказались замечены влиятельные экс-чиновники Александр Выскребенцев, Денис Фадеев, Алексей Щербаков.