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База отдыха «Зеленый уголок» принадлежала петровскому заводу автозапчастей до 2018 года, пока ее не выставили на торги.«Насколько законно продавать социальные объекты? Почему традиционное место отдыха не передали муниципалитету? И теперь доступ к уникальному своей природой уголку, в котором отдыхали поколения петровчан, оказался закрыт», - этими и другими вопросами задалась общественница.По ее словам, все, что касается базы «Зеленый уголок» волнуют сегодня жителей Петровского района.«После продажи на аукционе заводская база отдыха оказалась в частных руках. То, чем годами пользовались петровские заводчане, стало в один момент недоступно для посещения. Вернуть горожанам возможность пользоваться привычным местом отдыха было бы правильным решением со стороны местных властей. Для этого нужно использовать все имеющиеся правовые механизмы», - считает Надежда Трубкина. «Социальные объекты должны работать в интересах людей и государства», - подчеркнула она.Ранее заместитель председателя Общественной палаты Людмила Жуковская возмутилась тем, что в деле по уводу собственности оказались замечены влиятельные экс-чиновники Александр Выскребенцев, Денис Фадеев, Алексей Щербаков.