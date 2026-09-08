Саратовцы выбирают службу в отряде «БАРС-Саратов»

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В регионе продолжается набор добровольцев в отряд «БАРС-Саратов». Резервисты занимаются охраной промышленных объектов региона от атак беспилотников.Один из бойцов подразделения Максим Прокопенко рассказал, почему решил присоединиться к отряду.«Я люблю свою страну, свою Родину, готов защищать её. Я пошел в военкомат. Говорю, что хочу вступить в «БАРС-Саратов». Мне завели личное дело, все необходимые документы. Прошел медкомиссию и поехал в артиллерийское училище», - рассказал боец.«Если поступает сигнал, что кто-то летит, выезжаешь на точку, где должен производить сбитие этих БПЛА», - поделился Максим Прокопенко.Боец отряда также подчеркнул, что получает все выплаты и льготы, а службу несет исключительно на территории Саратовской области.«Подписывайте контракт, защищайте свое небо», — отметил Максим.Подробности о наборе можно узнать в военном комиссариате Саратовской области: 8 (8452) 26-20-66, 26-41-23.Напомним, для бойцов отряда и их семей по поручению губернатора Романа Бусаргина действуют дополнительные региональные меры поддержки.