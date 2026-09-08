8 сентября 2026 ВТОРНИК
Новости
12:45 | 08 сентября
Отрасль ЖКХ Саратовской области переходит на новый уровень самоорганизации
12:38 | 08 сентября
Подводим итоги форума «Россия. Культура. Саратов»
12:35 | 08 сентября
Насколько законно продавать социальные объекты?
10:00 | 08 сентября
По программе «Земский учитель» в школах региона работает 91 педагог
08:53 | 08 сентября
Саратовская область вошла в ТОП-20 субъектов Российской Федерации по уровню развития рынка труда
22:15 | 07 сентября
Саратовцы выбирают службу в отряде «БАРС-Саратов»
14:55 | 07 сентября
Капитан пляжного футбольного клуба «Саратов» Станислав Кошарный поделился эмоциями после победы в Чемпионате
13:47 | 07 сентября
Общественница заподозрила бывших чиновников в уводе собственности
12:54 | 07 сентября
Семейный рыболовный чемпионат «Первый Клёв» объединил семьи со всей Саратовской области
12:32 | 07 сентября
Ожившая история: в Саратове прошел XV фестиваль «Укек»
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Саратовцы выбирают службу в отряде «БАРС-Саратов»

Общество
Саратовцы выбирают службу в отряде «БАРС-Саратов»




В регионе продолжается набор добровольцев в отряд «БАРС-Саратов». Резервисты занимаются охраной промышленных объектов региона от атак беспилотников.

Один из бойцов подразделения Максим Прокопенко рассказал, почему решил присоединиться к отряду.

«Я люблю свою страну, свою Родину, готов защищать её. Я пошел в военкомат. Говорю, что хочу вступить в «БАРС-Саратов». Мне завели личное дело, все необходимые документы. Прошел медкомиссию и поехал в артиллерийское училище», - рассказал боец.

«Если поступает сигнал, что кто-то летит, выезжаешь на точку, где должен производить сбитие этих БПЛА», - поделился Максим Прокопенко.

Боец отряда также подчеркнул, что получает все выплаты и льготы, а службу несет исключительно на территории Саратовской области.

«Подписывайте контракт, защищайте свое небо», — отметил Максим.

Подробности о наборе можно узнать в военном комиссариате Саратовской области: 8 (8452) 26-20-66, 26-41-23.

Напомним, для бойцов отряда и их семей по поручению губернатора Романа Бусаргина действуют дополнительные региональные меры поддержки.