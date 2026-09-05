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Саратовцы устроили в сети флешмоб с признаниями в любви к родному городу

Общество
В сети продолжается обсуждение ролика тревел-блогера Марка Еремина, в котором Саратов назван одним из самых депрессивных городов страны. Напомним, ролик был опубликован в социальной сети, признанной в России экстремистской и запрещённой (принадлежит компании Meta).


Реакция пользователей не заставила себя ждать. В ответ саратовцы начали массово публиковать фотографии знаковых мест и писать эмоциональные посты о своей малой родине.

Как отмечает пользователь Александра Пачули, «Саратов очень красивый город. Его нужно чувствовать, замечать детали и видеть хорошее, а не постоянно искать недостатки. У нас потрясающая архитектура и много красивых исторических зданий и особенная атмосфера».

Варвара Любимова недоумевает: «Саратов прекрасный город! Похоже, у блогера совсем замылился взгляд, если он не замечает его красоты. В комментариях прислали столько фотографий замечательных мест нашего города! Есть на что посмотреть и чем восхищаться!».

Многие комментаторы перешли от аргументов к прямым признаниям в любви родному городу. «Саратов — один из самых красивых городов России! Саратов преображается на глазах с каждым годом», — написал пользователь Рафаэль Тугушев. Его поддержала Лаура Чхетия: «Мой Саратов самый красивый и лучший город».

Пользователь социальной сети «Вконтакте» Глеб Карпов отреагировал более эмоционально: «Ого, это вы за 3 дня решили, что можете делать выводы о нашем родном городе?! "Депрессивный" — вы о себе? Саратов — рай».

Горожане уверены, что за пределами тех самых четырех домов скрывается совершенно другой Саратов.