«В этом видео депрессивный только Вы». Саратовцы ответили блогеру, назвавшему город самым депрессивным в России

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Видео вышло в социальной сети, признанной в России экстремистской и запрещённой (принадлежит компании Meta). Запрет не помешал жителям города оставить комментарии и объяснить автору, что четыре снятых им дома и пара улиц не имеют отношения к тому Саратову, в котором они живут.Больше всего откликов собрали ответы, где горожане перечисляют то, что в кадр не попало. Пользовательница xarizma_bagazh напомнила о переменах последних лет: «Аэропорт, дороги, набережная, пляжи! Проспект Столыпина. В город много вкладывается». Её комментарий поддержали более 400 человек. О том же написала iman_zilfi, отметив, что от 7-й Дачной до Стрелки сделали сквер, обновлён центр и строится новый вокзал.Отдельно обсудили метод самого блогера. Пользовательница ok.sunny_life объяснила, почему выводы ролика ничего не доказывают: «Развалюхи я вам могу наснимать в любом городе по дворам. И в Казани. И в Москве». В том же духе высказалась arh_olga, чей комментарий собрал около 550 откликов: «Такие дома и улицы есть абсолютно в каждом городе».Многие ответили короче и жёстче. lenok64saratov написала: «Лицо у вас депрессивное, а город у нас замечательный». juliacherry64ru добавила: «Очень даже не депрессивный город…». А melnikova_mel попросила не превращать Саратов в повод для жалости: «Не надо нас жалеть».Прозвучал и аргумент от тех, кто оценивает город не по одному съёмочному дню. elena_emmert живёт здесь 11 лет: «Прежде чем говорить, стоит в нём пожить. Депрессию до сих пор не встретила». Гостья Саратова shera_mashera_ny рассказала, что была в нашем городе этим летом: «Много молодежи, красивых парков, новостроек».Были в обсуждении и те, кто говорил о реальных проблемах, о состоянии старого фонда и о необходимости реставрации памятников архитектуры. Но общий тон задали не они. Саратовцы готовы обсуждать недостатки своего города и отказались принимать ярлык, приклеенный к нему за одну поездку.Точнее всех итог дискуссии сформулировала _alieva_210_, чей комментарий поддержали больше двухсот человек: «Красота в глазах смотрящего. Я из Саратова и очень люблю свой город».