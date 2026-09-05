В Детском парке открылась библиотека

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4 сентября в Детском парке города Саратова состоялось торжественное открытие модельной детской библиотеки № 38 — это 25-я по счету библиотека в регионе, модернизированная в рамках национального проекта «Семья».В мероприятии приняла участие статс‑секретарь — заместитель Министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева. В числе приглашённых были представители региональной и муниципальной власти, сотрудники библиотечной системы, педагоги, а также жители города и молодые читатели.В настоящее время в Саратовской области функционируют 24 модельные библиотеки, в 2026 году их число увеличится ещё на три, одной из которых стала детская библиотека № 38 Центральной библиотечной системы города Саратова.Библиотека расположена в центральной части Детского парка, в историческом районе города, и обслуживает как детей ближайшего микрорайона, так и гостей парка из разных районов Саратова. Основные направления деятельности учреждения: краеведческая работа, гражданско‑патриотическое и духовно‑нравственное воспитание, пропаганда здорового образа жизни, экологическое просвещение. Ежегодно в библиотеке проводится более 150 мероприятий.«Благодаря модернизации библиотека превратилась в современное технологичное пространство, интересное посетителям разных поколений. Здесь проведен ремонт, закуплена новая красивая мебель, появились тематические зоны для детей и взрослых, созданы комфортные зоны для чтения, учебы и творческого досуга, приобретено современное интерактивное оборудование, появился доступ к Национальной электронной библиотеке. Это 25-я модельная библиотека в регионе, созданная при федеральной поддержке. Можно с уверенностью сказать, что библиотечная сфера Саратовской области динамично развивается. Желаю вам дальнейших успехов в этом направлении!», – сказала Жанна Алексеева.Модернизация позволила увеличить площадь библиотеки на 36,35 кв. м за счёт оборудования антресоли; число посадочных мест увеличено в 2 раза. Для посетителей установлены 4 автоматизированных рабочих места с доступом в Интернет.Обновлённое пространство организовано как открытая, комфортная и активная площадка для чтения, общения, учебы, интеллектуального и творческого досуга, ориентированная на познавательные интересы детей и подростков.В соответствии с новой концепцией библиотека получила название «ЗАРЯЖАЙКА».«Библиотека станет многоуровневым пространством проявления детской любознательности и получения знаний; стартовой площадкой творческой самореализации; средой культурного общения для формирования личности ребёнка и гражданско‑патриотического воспитания подрастающего поколения», — отметила директор Центральной библиотечной системы города Саратова Ирина Лебедева.Пространство библиотеки организовано по функциональным зонам: основная трансформируемая площадка «Зарядись настроением!» предназначена для встреч с авторами, семейных лекториев, громких чтений, показов детского кино и турниров по настольным играм. Под антресолью размещена зона «Заряди свой ум!» — свободный светлый проход вдоль стеллажей с островками для чтения и удобными пуфами. Обустроены зона индивидуальной работы за компьютерами, детская зона «Деткам» с мобильными книжными коробами для самых маленьких, антресоль с фондом отраслевой литературы и мастерская «Зарядка для творчества».Особое внимание при модернизации уделено доступности: создана среда, позволяющая людям с ограниченными возможностями здоровья стать полноправными посетителями библиотеки.Книжный фонд обновлён на 80% от первоначального объёма. В подборке — научно‑популярная литература для детей, издания по истории Отечества, произведения современных писателей и поэтов, книги‑лауреаты российских литературных премий, издания мастеров книжной иллюстрации, а также интерактивные детские энциклопедии российских издательств.