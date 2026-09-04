В Детском оздоровительном лагере им. Ю.А. Гагарина стартовал Астрономический фестиваль «Звезда Гагарина»
В одном месте собрались ребята из разных районов Саратовской области, увлечённые астрономией, космонавтикой и наукой.
Программа фестиваля делится на два дня. Сегодня, 3 сентября, участники задействованы в образовательных площадках:
— VR-зона,
— астрологический практикум,
— передвижной планетарий,
— мастер-классы по робототехнике,
— симуляторы БПЛА и компьютерные мастер-классы.
Вечером для ребят пройдёт лекция от кандидата физико-математических наук Андрея Рытика, а затем — защита собственных проектов. Завершится день наблюдением за звёздами в телескоп: каждый сможет увидеть планеты, созвездия и галактики в деталях.
Во второй день фестиваля участники отправятся на экскурсию в Парк покорителей космоса, посвящённую космическому наследию Юрия Гагарина. Итогом события станет церемония закрытия, где наградят самых активных участников.
Фестиваль «Звезда Гагарина» проводится региональным отделением Движения Первых Саратовской области и направлен на популяризацию науки, развитие интереса к астрономии и сохранение памяти о первом космонавте планеты.