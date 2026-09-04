4 сентября 2026 ПЯТНИЦА
Новости
21:34 | 03 сентября
В Детском оздоровительном лагере им. Ю.А. Гагарина стартовал Астрономический фестиваль «Звезда Гагарина»
21:32 | 03 сентября
В Школах креативных индустрий школьники превращают идеи в профессию
17:00 | 03 сентября
Сергей Гладков заявил о необходимости законодательной защиты промышленных предприятий Саратовской области
16:30 | 03 сентября
Музейный марафон в Саратове: бесплатные экскурсии и интерактивы 5 сентября  
15:00 | 03 сентября
В Саратовской области система пробации поддерживает в трудных жизненных ситуациях
14:00 | 03 сентября
Представители родительских комитетов из Саратовской области в числе участников Всероссийского съезда в Москве
13:00 | 03 сентября
В Саратове стартовал конкурс «История космонавтики в ёлочных украшениях — 4»
12:02 | 03 сентября
От аудиторий к городским улицам и пространствам: Саратовская область провела студенческий фестиваль 
20:57 | 02 сентября
Стартует всероссийская акция «Будь со Страной!» для впервые голосующих
18:00 | 02 сентября
Летняя школа «Созвездие» завершила смену для одарённых школьников Саратовской области
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В Детском оздоровительном лагере им. Ю.А. Гагарина стартовал Астрономический фестиваль «Звезда Гагарина»

Общество

В одном месте собрались ребята из разных районов Саратовской области, увлечённые астрономией, космонавтикой и наукой.

В Детском оздоровительном лагере им. Ю.А. Гагарина стартовал Астрономический фестиваль «Звезда Гагарина»


Программа фестиваля делится на два дня. Сегодня, 3 сентября, участники задействованы в образовательных площадках:

— VR-зона,
— астрологический практикум,
— передвижной планетарий,
— мастер-классы по робототехнике,
— симуляторы БПЛА и компьютерные мастер-классы.

В Детском оздоровительном лагере им. Ю.А. Гагарина стартовал Астрономический фестиваль «Звезда Гагарина»

Вечером для ребят пройдёт лекция от кандидата физико-математических наук Андрея Рытика, а затем — защита собственных проектов. Завершится день наблюдением за звёздами в телескоп: каждый сможет увидеть планеты, созвездия и галактики в деталях.

В Детском оздоровительном лагере им. Ю.А. Гагарина стартовал Астрономический фестиваль «Звезда Гагарина»

Во второй день фестиваля участники отправятся на экскурсию в Парк покорителей космоса, посвящённую космическому наследию Юрия Гагарина. Итогом события станет церемония закрытия, где наградят самых активных участников.

В Детском оздоровительном лагере им. Ю.А. Гагарина стартовал Астрономический фестиваль «Звезда Гагарина»

Фестиваль «Звезда Гагарина» проводится региональным отделением Движения Первых Саратовской области и направлен на популяризацию науки, развитие интереса к астрономии и сохранение памяти о первом космонавте планеты.