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В Школах креативных индустрий школьники превращают идеи в профессию

Общество
В Школах креативных индустрий школьники превращают идеи в профессию

Снять короткометражный фильм, создать мультфильм, записать трек, разработать дизайн-проект или попробовать себя в фотографии — такие возможности сегодня есть у школьников Саратовской области. В регионе работают три Школы креативных индустрий, где творчество соединяется с современными технологиями, а увлечение может стать будущей профессией.

Саратовская область одной из первых в России начала создавать сеть таких образовательных площадок. Первая Школа креативных индустрий открылась в Балакове в октябре 2022 года на базе филиала Саратовского областного колледжа искусств. В 2024 году современное творческое пространство появилось в Энгельсе на базе Детской школы искусств № 5. Третья Школа начала работу 1 сентября 2025 года в Саратове, в микрорайоне Иволгино, на базе обновлённой Детской школы искусств № 7.

- В Школе креативных индустрий Балакова работают пять студий: анимации, дизайна, фото- и видеопроизводства, звукорежиссуры и современной электронной музыки. Программа рассчитана на два года. В первый год ребята знакомятся со всеми направлениями, учатся работать с изображением, звуком, графикой и видео. Затем выбирают специализацию, которая им наиболее интересна, и продолжают углублённое обучение. Занятия ведут девять преподавателей-практиков. Они помогают учащимся не только освоить современные инструменты, но и пройти весь путь от идеи до готового творческого проекта, - руководитель ШКИ в Балаково Екатерина Файзи.

У балаковской ШКИ уже состоялось два выпуска. После первого выпуска в 2024 году более 15 ребят поступили в профильные учебные заведения. Выпускники выбрали дизайн, анимацию, теорию музыки, звукорежиссуру и фотоискусство. Они продолжают образование в Саратовском областном колледже искусств, Саратовском архитектурно-строительном колледже, Самарском государственном институте культуры и московском Колледже дизайна и декоративного искусства имени С. Г. Строганова. За время работы учащиеся создали сотни проектов, около 30 из которых имеют социальную значимость. На всероссийских и международных конкурсах студийцы завоевали порядка 100 призовых мест.
Школы креативных индустрий — это не просто занятия после уроков. Здесь подростки могут раскрыть свои способности, найти единомышленников, научиться работать в команде и понять, какая творческая профессия им действительно близка.

Креативные индустрии объединяют дизайн, музыку, анимацию, фотографию, кино, медиа и цифровой контент. Именно в этих сферах особенно важны свежие идеи, умение работать с технологиями и готовность создавать новое.

Впереди у Школ креативных индустрий Саратовской области — новые проекты, конкурсы и возможности для молодых авторов. А значит, ещё больше ребят смогут сделать первый уверенный шаг от интереса к творчеству — к своей будущей профессии.