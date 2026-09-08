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Капитан пляжного футбольного клуба «Саратов» Станислав Кошарный поделился эмоциями после победы в Чемпионате

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Капитан пляжного футбольного клуба «Саратов» Станислав Кошарный поделился эмоциями после победы в Чемпионате

 
Накануне команда «Саратов» стала чемпионом России по пляжному футболу впервые в истории. В решающем матче Суперфинала чемпионата России саратовские спортсмены победили сборную Санкт-Петербурга. Капитан команды «Саратов» Станислав Кошарный стал лучшим вратарем Чемпионата.
 
«Для всей нашей команды эта победа – то к чему мы шли долгие годы. Были сложные этапы, непростые матчи, моменты, когда приходилось терпеть и снова доказывать, что мы готовы бороться за первое место.
В финале всё решилось в серии пенальти. Такие моменты всегда про характер и доверие друг к другу. Мы выдержали давление и сделали то, ради чего весь сезон работали. Для «Саратова» это первое чемпионство. Для каждого из нас это особенный момент и большая ответственность — теперь этот титул навсегда останется в истории клуба», – отметил капитан пляжного футбольного клуба «Саратов» Станислав Кошарный.