Волонтеры Саратовской области — участники Международного фестиваля молодежи

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Делегация добровольцев Саратовской области отправилась в Екатеринбург для участия в Международном фестивале молодежи, который пройдет с 11 по 17 сентября 2026 года.В состав региональной команды вошли 30 волонтеров, прошедших конкурсный отбор и специальную программу подготовки. На площадках фестиваля представителям Саратовской области предстоит встречать участников со всего мира, помогать в навигации и обеспечивать проведение масштабного международного события на высоком профессиональном уровне. Проводы делегации в аэропорту «Гагарин» прошли при участии волонтерского корпуса и символа проекта — Чебурашки.Целью участия региональной команды является сопровождение ключевых направлений фестиваля, обмен международным добровольческим опытом и представление потенциала Саратовской области.Международный фестиваль молодежи проводится в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.