8 сентября 2026 ВТОРНИК
Новости
12:45 | 08 сентября
Отрасль ЖКХ Саратовской области переходит на новый уровень самоорганизации
12:38 | 08 сентября
Подводим итоги форума «Россия. Культура. Саратов»
12:35 | 08 сентября
Насколько законно продавать социальные объекты?
10:00 | 08 сентября
По программе «Земский учитель» в школах региона работает 91 педагог
08:53 | 08 сентября
Саратовская область вошла в ТОП-20 субъектов Российской Федерации по уровню развития рынка труда
22:15 | 07 сентября
Саратовцы выбирают службу в отряде «БАРС-Саратов»
14:55 | 07 сентября
Капитан пляжного футбольного клуба «Саратов» Станислав Кошарный поделился эмоциями после победы в Чемпионате
13:47 | 07 сентября
Общественница заподозрила бывших чиновников в уводе собственности
12:54 | 07 сентября
Семейный рыболовный чемпионат «Первый Клёв» объединил семьи со всей Саратовской области
12:32 | 07 сентября
Ожившая история: в Саратове прошел XV фестиваль «Укек»
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Семейный рыболовный чемпионат «Первый Клёв» объединил семьи со всей Саратовской области

Новости
Семейный рыболовный чемпионат «Первый Клёв» объединил семьи со всей Саратовской области

 
В Детском загородном оздоровительном лагере «Огонёк» в Марксовском районе с 5 по 6 сентября прошёл Семейный рыболовный чемпионат «Первый Клёв», который объединил 100 участников из разных районов Саратовской области. На площадке встретились семейные династии и любители рыбалки, чтобы провести два дня на природе, посоревноваться в мастерстве и зарядиться положительными эмоциями.
 
В рамках чемпионата участники боролись за звание лучшего рыбака в соревновании по ловле, состязались в оформлении палаточного лагеря и проходили командный мастер-класс.
 
Победителями конкурса «ПЕРВЫЕ в деле» (командный мастер-класс) стали:
 
1-е место — команда «Первые» (Лысогорский район);
2-е место — команда «Орлы» (ЗАТО Светлый);
3-е место — команда «Щука-с-руку» (г. Саратов).
 
Конкурс на лучшее оформление палаточного лагеря «Клевый городок» принёс победу:
 
1-е место — команда «Совы» (г. Саратов);
2-е место — команда «Бисеровы» (Красноармейский район);
3-е место — команда «Климовы» (г. Саратов).
 
В соревнованиях по рыбной ловле «Самый клевый рыбак» победителями стали:
 
1-е место — команда «Рожденные на Волге» (г. Саратов);
2-е место — команда «Туристы» (Энгельсский район);
3-е место — команда «Карась присоединился к чату» (г. Саратов).
 
Помимо этого, отметили участников в специальных номинациях: за самую крупную и самую маленькую рыбу в улове, а также самых юных и самых опытных рыболовов.
 
По информации Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых»