Семейный рыболовный чемпионат «Первый Клёв» объединил семьи со всей Саратовской области

просмотров: 216

В Детском загородном оздоровительном лагере «Огонёк» в Марксовском районе с 5 по 6 сентября прошёл Семейный рыболовный чемпионат «Первый Клёв», который объединил 100 участников из разных районов Саратовской области. На площадке встретились семейные династии и любители рыбалки, чтобы провести два дня на природе, посоревноваться в мастерстве и зарядиться положительными эмоциями.В рамках чемпионата участники боролись за звание лучшего рыбака в соревновании по ловле, состязались в оформлении палаточного лагеря и проходили командный мастер-класс.Победителями конкурса «ПЕРВЫЕ в деле» (командный мастер-класс) стали:1-е место — команда «Первые» (Лысогорский район);2-е место — команда «Орлы» (ЗАТО Светлый);3-е место — команда «Щука-с-руку» (г. Саратов).Конкурс на лучшее оформление палаточного лагеря «Клевый городок» принёс победу:1-е место — команда «Совы» (г. Саратов);2-е место — команда «Бисеровы» (Красноармейский район);3-е место — команда «Климовы» (г. Саратов).В соревнованиях по рыбной ловле «Самый клевый рыбак» победителями стали:1-е место — команда «Рожденные на Волге» (г. Саратов);2-е место — команда «Туристы» (Энгельсский район);3-е место — команда «Карась присоединился к чату» (г. Саратов).Помимо этого, отметили участников в специальных номинациях: за самую крупную и самую маленькую рыбу в улове, а также самых юных и самых опытных рыболовов.По информации Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых»