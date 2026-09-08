Ожившая история: в Саратове прошел XV фестиваль «Укек»

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В этом году фестиваль развернулся как на улице, так и внутри музейного пространства. Внутренний двор Исторического парка превратился в средневековый базар — настоящий лейтмотив мероприятия. Здесь любители археологии смогли окунуться в атмосферу настоящих раскопок, самые активные посетители — поучаствовать в постановочных боях и стрельбе из лука, а ценители декоративно-прикладного искусства — освоить техники старинного рукоделия и ткачества.Внутри работала мультимедийная выставка «Средневековый базар Укека», позволяющая гостям с головой окунуться в культуру и быт старинного городища. Для самых маленьких гостей организовали особую зону: у них была возможность взмыть в бескрайнее саратовское небо на качелях или почувствовать себя храбрыми всадниками, покатавшись на деревянных лошадках.«Организация мероприятия такого масштаба требует колоссальной работы, которая остаётся за кадром: от планирования логистики до поиска участников, приехавших в сердце Поволжья из самых разных уголков России», — отмечает Анна Савина, заведующая отделом по взаимодействию со СМИ и общественным связям Исторического парка.Любопытный факт: если бы фестиваль проводили на историческом месте расположения Укека, его продолжительность составила бы всего один день вместо трёх. Всё из-за ландшафтных особенностей средневекового городища, которые просто не смогли бы вместить такое количество гостей и реконструкторов.Из года в год «Укек» становится центром притяжения для людей, искренне неравнодушных к сохранению истории и самобытности России. Здесь рады всегда: будь вы профессиональный историк или просто человек, глубоко интересующийся прошлым своей страны и родного края.