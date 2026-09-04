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В День солидарности в борьбе с терроризмом в Саратове прошел региональный форум «Антитеррор»

Новости
В День солидарности в борьбе с терроризмом в Саратове прошел региональный форум «Антитеррор»

 
В День солидарности в борьбе с терроризмом Саратовская государственная юридическая академия стала площадкой для регионального форума «Антитеррор». Мероприятие, организованное министерством внутренней региональной и муниципальной политики области при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, объединило представителей органов власти, силовых структур, духовенства, педагогического сообщества, экспертов и молодежи.
 
В открытии форума приняли участие федеральный инспектор по Саратовской области Людмила Борисова, министр внутренней региональной и муниципальной политики области Александр Милованов, ректор Саратовской государственной юридической академии Екатерина Ильгова, заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Саратовской области Василий Смирнов и начальник Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института имени Ф.Э. Дзержинского войск Национальной гвардии Российской Федерации, Герой России Александр Белоглазов.
 
Выступающие подчеркнули, что терроризм не имеет национальности или религии, а противостоять ему можно только сообща. В пленарной части эксперты сделали акцент на вопросах защиты личности от деструктивного информационного воздействия и аспектах юридической ответственности за экстремистскую деятельность.
 
Основная работа форума прошла на тематических площадках. В формате открытого диалога участники обсудили региональные практики противодействия идеологии терроризма в молодежной среде. Эксперты, педагоги, представители правоохранительных органов, медиа-сферы и кибердружин обменялись опытом по самым острым вопросам: от оценки рисков вовлечения подростков в деструктивную деятельность до механизмов вербовки в сети Интернет и формирования антитеррористического мировоззрения через позитивный медиаконтент.
 
Особое внимание на Форуме было уделено вопросам межнационального и межконфессионального согласия. За круглым столом собрались руководители национально-культурных организаций и представители традиционных религиозных конфессий региона. Участники дискуссии сошлись во мнении, что именно традиционные духовно-нравственные ценности служат главным иммунитетом общества против радикализации, а тесное взаимодействие религиозных и общественных организаций с государственными структурами является залогом стабильности в полиэтничном регионе.
 
Практический вектор мероприятию придал мастер-класс по обучению приемам первой помощи. Инструкторы Центра специальной подготовки «Молот» наглядно продемонстрировали, как грамотно действовать в экстренных ситуациях. Организаторы подчеркнули, что умение оказать первую помощь — это не просто бытовой навык, а важнейший элемент антитеррористической подготовки и проявления гражданской ответственности каждого человека.
 
«Форум «Антитеррор» проводится уже не первый год. За это время он стал площадкой, где представители органов власти, экспертного сообщества, духовенства и общественных организаций открыто обсуждают вопросы профилактики терроризма и экстремизма. Такой формат позволяет находить общие подходы к решению этих задач. Уверен, что совместная работа в рамках форума способствует укреплению межнационального и межконфессионального согласия, помогает молодежи формировать стойкое неприятие идеологии насилия и в целом повышает уровень общественной безопасности», - отметил Александр Милованов.
 