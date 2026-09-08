Общественница заподозрила бывших чиновников в уводе собственности

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Представители общественности возмущены продажей базы отдыха «Зеленый уголок» одного из градообразующих предприятий Петровска. Об этом рассказала заместитель председателя Общественной палаты Саратовской области Людмила Жуковская.«То, что когда-то было достоянием и особой гордостью жителей целого района, с легкой руки кредиторов крупного завода оказалось в руках частника. Территория на берегу реки стала недоступна для свободного посещения.В Петровском районе жители возмущены таким наплевательским отношением к некогда любимому месту отдыха сотен петровчан.Особо обращает на себя внимание тот факт, что в деле по уводу собственности оказались замечены влиятельные экс-чиновники: бывший глава района, опальный вице-губернатор Денис Фадеев, экс-зампред Алексей Щербаков и бывший министр финансов Александр Выскребенцев.Скупленная за бесценок территория оздоровительного комплекса стала частным подворьем некогда влиятельных саратовских чиновников.Печально, что вместо работы на благо региона и в интересах жителей, последние отметились только чередой скандалов и уголовных дел», - отметила общественница.Напомним, проблема оказалась настолько значимой для Петровского района, что стала темой отдельного телесюжета ГТРК «Саратов».