Работник культуры приветствовала возвращение кинотеатра «Саратов» в госсобственность  

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«То, что это свершилось – заслуга нынешней власти, которая сделала всё, чтобы исправить ошибки предшественников. На протяжении многих лет мы теряли архитектурный объект, который когда-то служил продвижению киноискусства.Сейчас молодые саратовцы, проходя мимо кинотеатра, видят заброшенное здание, которое собственник оставил на произвол судьбы. Они не знают, что когда-то эта точка на карте города была наполнена культурной жизнью. Теперь у них появился шанс увидеть, как «Саратов» снова распахнет свои двери.Считаю, что возвращение здания - это акт уважения к прошлому и инвестиция в будущее. Город не должен терять знаковые места. Кинотеатр «Саратов» - одно из таких, и теперь он возвращается людям».