В Саратовской области реализуют проект «Здоровье СВОих»

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В России АНО «Комитет семей воинов Отечества» организует в 25 регионах страны, в том числе в Саратовской области, проект «Здоровье СВОих». Он основан на многочисленных обращений от участников СВО и членов их семей, поступающих в региональные штабыПроект создан для оперативного решения проблем и повышения правовой грамотности участников СВО и членов их семей в вопросах получения медицинской помощи во внеочередном порядке, прохождении медицинской реабилитации, получении технических средств реабилитации, установлении или продлении инвалидности.В рамках проекта с сентября 2026 года запущены региональные сервисные чаты в национальном мессенджере «МАКС». В чатах будет осуществляться модерация общения между участниками в рамках действующего законодательства с запретом на размещение персональных данных участников СВО и членов их семей.Чаты проекта будут работать по графику с 9.00 до 19.00 по рабочим дням по местному времени регионов – участников проекта с рекомендованным временем на ответ со стороны органов власти и учреждений социальной сферы в течение двух часов.Это позволит решать проблемы в цифровом формате без бумаги; снизить количество обращений в органы власти, сформировать в конкретном регионе еще более внимательное отношение к участникам СВО и членам их семей; выявить системные проблемы в отрасли.Прямые ссылки на региональные чаты Саратовской области:Военнослужащие и члены их семей г. Саратова и г. ЭнгельсаСаратов-Энгельс Саратов-Энгельс.Здоровье Присоединиться:https://max.ru/join/TC7jj7cWTEKA98UbGg4bTKHdaaq-TJf7ObFyUrT2UGAВоеннослужащие и члены их семей из муниципальных районовСаратовская область Саратовская область.Здоровье СВОихПрисоединиться:https://max.ru/join/3VODYxFnd1O1ZKF-dTB7V2taCZuTTJPnCA5pp2z_lBwПо информации АНО «Комитет семей воинов Отечества»