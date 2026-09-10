10 сентября 2026 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 10 сентября
В Саратовской области завершается второй этап региональной программы по ремонту территорий больниц
17:30 | 10 сентября
В Саратове открылся специализированный кадровый центр для участников специальной военной операции
16:00 | 10 сентября
Саратовская область присоединилась к Всероссийской акции «Поделись своим Знанием»
15:00 | 10 сентября
В Саратове пройдет XII книжный фестиваль «Волжская волна»
14:24 | 10 сентября
В Энгельсе почтили память участника СВО Игоря Жидкова
13:30 | 10 сентября
Ведущие музыканты и звёзды оперы приехали в Саратов на открытие фестиваля Кнушевицкого
12:50 | 10 сентября
Инвесторам предлагают объект культурного наследия и земельный участок в центре города
12:47 | 10 сентября
В Саратовской области реализуют проект «Здоровье СВОих»
12:34 | 10 сентября
Ветеран: Район от продажи социального объекта ничего не приобрел
11:30 | 10 сентября
Избирательная комиссия Саратовской области приглашает волонтёров
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В Саратовской области реализуют проект «Здоровье СВОих»

Новости
В Саратовской области реализуют проект «Здоровье СВОих»

 
В России АНО «Комитет семей воинов Отечества» организует в 25 регионах страны, в том числе в Саратовской области, проект «Здоровье СВОих». Он основан на многочисленных обращений от участников СВО и членов их семей, поступающих в региональные штабы
 
Проект создан для оперативного решения проблем и повышения правовой грамотности участников СВО и членов их семей в вопросах получения медицинской помощи во внеочередном порядке, прохождении медицинской реабилитации, получении технических средств реабилитации, установлении или продлении инвалидности.
 
В рамках проекта с сентября 2026 года запущены региональные сервисные чаты в национальном мессенджере «МАКС». В чатах будет осуществляться модерация общения между участниками в рамках действующего законодательства с запретом на размещение персональных данных участников СВО и членов их семей.
 
Чаты проекта будут работать по графику с 9.00 до 19.00 по рабочим дням по местному времени регионов – участников проекта с рекомендованным временем на ответ со стороны органов власти и учреждений социальной сферы в течение двух часов.
 
Это позволит решать проблемы в цифровом формате без бумаги; снизить количество обращений в органы власти, сформировать в конкретном регионе еще более внимательное отношение к участникам СВО и членам их семей; выявить системные проблемы в отрасли.  
 
Прямые ссылки на региональные чаты Саратовской области:
 
Военнослужащие и члены их семей г. Саратова и г. Энгельса
Саратов-Энгельс Саратов-Энгельс.Здоровье Присоединиться:
https://max.ru/join/TC7jj7cWTEKA98UbGg4bTKHdaaq-TJf7ObFyUrT2UGA
 
Военнослужащие и члены их семей из муниципальных районов
Саратовская область Саратовская область.Здоровье СВОих
Присоединиться:
https://max.ru/join/3VODYxFnd1O1ZKF-dTB7V2taCZuTTJPnCA5pp2z_lBw
 
По информации АНО «Комитет семей воинов Отечества»