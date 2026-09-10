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Ведущие музыканты и звёзды оперы приехали в Саратов на открытие фестиваля Кнушевицкого

Новости / Культура
Сегодня, 9 сентября, в Саратовской областной филармонии имени Шнитке стартует третий Международный фестиваль виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого, который пройдет с 9 по 15 сентября

 
 
В Саратов приехали ведущие российские музыканты-инструменталисты, звезды оперы и балета. Приглашены лауреаты международных конкурсов, талантливые пианисты, скрипачи, виолончелисты из России, Японии, Китая, Монголии, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана.

На Гала-концерте в честь открытия фестиваля 9 сентября в филармонии выступят ведущие артисты театра «Кремлёвский балет» Дарья Канделаки (Бочкова) и Эдгар Егиазарян. Публика увидит их соло и дуэт под музыку Сен-Санса, Глазунова и Чайковского. Искусство оперного вокала продемонстрируют солисты Большого театра Андрей Потатурин и Мария Вознесенская. Концертмейстеры – признанные мастера, российские виолончелисты Кирилл Родин и Игорь Гаврыш, а также арфистка из Саратова, педагог Дарья Мирославова и пианист из Москвы Виталий Егоров. Во втором отделении на сцену выйдут лауреаты международных конкурсов пианист Тайсэй Сигэно (Япония), виолончелистка Русалина Гусейнзаде (Азербайджан), скрипач Леонид Железный (Россия, Москва).

На фестивале запланированы пять концертов, в которых примут участие знаменитые исполнители, лауреаты и участники различных конкурсов. Камерные выступления лауреатов Международного конкурса виолончелистов им. С. Кнушевицкого разных лет состоятся в филармонии 11, 13 и 14 сентября. Молодые виолончелисты будут солировать и сыграют в ансамбле.

Ярким финалом фестиваля обещает стать Гала-концерт закрытия 15 сентября. В Саратове впервые выступит  лауреат первой премии и золотой медали XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского (2023 год), молодой пианист Сергей Давыдченко.
 