Инвесторам предлагают объект культурного наследия и земельный участок в центре города

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В Саратове ведется подготовка к торгам по продаже объекта культурного наследия регионального значения «Мариинский детский приют». Он расположен на улице Комсомольской, 20. Проведение аукциона запланировано на третий квартал 2026 года. Реализацией объекта занимается ДОМ.РФ, являющийся официальным агентом Российской Федерации по продаже федерального имущества. Инвестору будет передано в собственность само здание, а земельный участок под ним — в аренду.Памятник расположен в 1,2 километра от центра Саратова. Окружение сформировано исторической застройкой, многоквартирными жилыми домами, административными и торговыми объектами. Старинный дом обладает потенциалом для приспособления под современное использование и может стать заметным проектом в исторической части города.Сейчас здание находится в федеральной собственности и не используется. Его общая площадь — 971,7 кв. метра. Вместе со строением инвестору будет предоставлен в аренду земельный участок площадью 1 629 кв. метров. Состояние объекта оценивается как неудовлетворительное, поэтому новому владельцу предстоит провести полноценные работы по сохранению памятника.Отметим, что у исторического дома богатая история. Мариинский детский приют разместился здесь более 170 лет назад, но уже через три года строение сгорело со всем имуществом. В 1856 году его восстановили стараниями купца Петра Тюльпина. Долгое время здание использовалось по первоначальному назначению. Впоследствии здесь находился центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.Для инвесторов предстоящие торги — это возможность приобрести недвижимость с историей и встроить её в современную городскую среду. Полная информация об условиях участия и особенностях объекта будет опубликована на платформе наследие.дом.рфпосле официального объявления аукциона.По сообщению Комитета культурного наследия Саратовской области