Инвесторам предлагают объект культурного наследия и земельный участок в центре города
В Саратове ведется подготовка к торгам по продаже объекта культурного наследия регионального значения «Мариинский детский приют». Он расположен на улице Комсомольской, 20. Проведение аукциона запланировано на третий квартал 2026 года. Реализацией объекта занимается ДОМ.РФ
, являющийся официальным агентом Российской Федерации по продаже федерального имущества. Инвестору будет передано в собственность само здание, а земельный участок под ним — в аренду.
Памятник расположен в 1,2 километра от центра Саратова. Окружение сформировано исторической застройкой, многоквартирными жилыми домами, административными и торговыми объектами. Старинный дом обладает потенциалом для приспособления под современное использование и может стать заметным проектом в исторической части города.
Сейчас здание находится в федеральной собственности и не используется. Его общая площадь — 971,7 кв. метра. Вместе со строением инвестору будет предоставлен в аренду земельный участок площадью 1 629 кв. метров. Состояние объекта оценивается как неудовлетворительное, поэтому новому владельцу предстоит провести полноценные работы по сохранению памятника.
Отметим, что у исторического дома богатая история. Мариинский детский приют разместился здесь более 170 лет назад, но уже через три года строение сгорело со всем имуществом. В 1856 году его восстановили стараниями купца Петра Тюльпина. Долгое время здание использовалось по первоначальному назначению. Впоследствии здесь находился центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.
Для инвесторов предстоящие торги — это возможность приобрести недвижимость с историей и встроить её в современную городскую среду. Полная информация об условиях участия и особенностях объекта будет опубликована на платформе наследие.дом.рф
после официального объявления аукциона.
По сообщению Комитета культурного наследия Саратовской области