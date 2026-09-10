10 сентября 2026 ЧЕТВЕРГ
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18:00 | 10 сентября
В Саратовской области завершается второй этап региональной программы по ремонту территорий больниц
17:30 | 10 сентября
В Саратове открылся специализированный кадровый центр для участников специальной военной операции
16:00 | 10 сентября
Саратовская область присоединилась к Всероссийской акции «Поделись своим Знанием»
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В Саратове пройдет XII книжный фестиваль «Волжская волна»
14:24 | 10 сентября
В Энгельсе почтили память участника СВО Игоря Жидкова
13:30 | 10 сентября
Ведущие музыканты и звёзды оперы приехали в Саратов на открытие фестиваля Кнушевицкого
12:50 | 10 сентября
Инвесторам предлагают объект культурного наследия и земельный участок в центре города
12:47 | 10 сентября
В Саратовской области реализуют проект «Здоровье СВОих»
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11:30 | 10 сентября
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Избирательная комиссия Саратовской области приглашает волонтёров

Новости
Избирательная комиссия Саратовской области приглашает волонтёров

В дни голосования 18, 19, 20 сентября 2026 года в Саратовской области на избирательных участках будут работать волонтёры.
Присоединиться к проекту «Волонтёр на избирательном участке» приглашают неравнодушных жителей. Добровольцы помогают сделать участие в выборах комфортным для каждого избирателя.

Подать заявку можно на платформе Добро.РФ.

Регистрироваться рекомендуется через портал Госуслуги – тогда ваши данные заполнятся автоматически, и вы сможете использовать все возможности платформы: участвовать в мероприятиях, получать официальное подтверждение волонтёрского опыта и многое другое.

Уважаемые избиратели! Если вам или вашим близким (пожилым людям, людям с инвалидностью, родителям с маленькими детьми) потребуется помощь и сопровождение в дни голосования, вы можете заранее сообщить об этом через портал Госуслуги.

В личном кабинете на портале Госуслуг работает цифровой сервис «Волонтёр на избирательном участке». Подайте заявление, и в день голосования добровольцы будут готовы оказать вам необходимую поддержку.

Важно: заявления принимаются не позднее чем за 3 календарных дня до начала голосования.