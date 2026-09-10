Избирательная комиссия Саратовской области приглашает волонтёров

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В дни голосования 18, 19, 20 сентября 2026 года в Саратовской области на избирательных участках будут работать волонтёры.Присоединиться к проекту «Волонтёр на избирательном участке» приглашают неравнодушных жителей. Добровольцы помогают сделать участие в выборах комфортным для каждого избирателя.Подать заявку можно на платформе Добро.РФ.Регистрироваться рекомендуется через портал Госуслуги – тогда ваши данные заполнятся автоматически, и вы сможете использовать все возможности платформы: участвовать в мероприятиях, получать официальное подтверждение волонтёрского опыта и многое другое.Уважаемые избиратели! Если вам или вашим близким (пожилым людям, людям с инвалидностью, родителям с маленькими детьми) потребуется помощь и сопровождение в дни голосования, вы можете заранее сообщить об этом через портал Госуслуги.В личном кабинете на портале Госуслуг работает цифровой сервис «Волонтёр на избирательном участке». Подайте заявление, и в день голосования добровольцы будут готовы оказать вам необходимую поддержку.Важно: заявления принимаются не позднее чем за 3 календарных дня до начала голосования.