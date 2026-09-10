В Саратове пройдет XII книжный фестиваль «Волжская волна»

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С 17 по 20 сентября на улице Волжской состоится книжный фестиваль «Волжская волна». В течение четырех дней Саратов станет площадкой для встреч с писателями, презентаций новых книг, лекций, дискуссий, мастер-классов и поэтических выступлений. Организаторы фестиваля ­– Российский книжный союз и министерство культуры Саратовской области. Фестиваль «Волжская волна» реализуется в рамках проекта «Читающая Россия» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.В программе фестиваля – события для читателей самых разных интересов и возрастов: от разговоров о современной русской литературе и творческих встреч с авторами до мастер-классов, викторин, литературно-музыкальных программ и показов мультфильмов.Одна из заметных тем фестиваля – связь литературы с историей и культурой региона. Гости смогут поговорить о Саратовском крае и его литературном наследии, узнать больше об истории города и области, а также увидеть, как реальные места становятся частью художественного текста.На фестивале выступят авторы и литературные эксперты, которые поговорят о том, как сегодня создаются книги, персонажи и истории. В программе – лекции о трендах современной русской литературы, литературном маркетинге и книжном многообразии, мастер-класс «Как написать сильный рассказ?», встречи с писателями и разговоры о будущем российской прозы.Отдельный блок посвящен литературным объединениям и профессиональной жизни авторов. Участники обсудят современный литературный процесс, представят книги членов Союза литераторов и поговорят о возможностях для начинающих писателей.Партнёром фестиваля станет креативный кластер «Смысловая 226». Они организуют жанровый мини-фестиваль, где представители поговорят о текстах, их специфике и популярности.Фестиваль предложит читателям путешествие по разным литературным мирам. В программе – встречи и мастер-классы, посвященные сказкам народов России, китайскому языку и каллиграфии, мистическим легендам и локальной мифологии, фантастике и хоррору.«Волжская волна» – это не только встречи с авторами и презентации книг. В программе есть интерактивные форматы для всей семьи: литературные викторины, мастер-классы, букдейтинг, показы мультфильмов, творческие занятия и поэтические концерты. Финальный день фестиваля также будет посвящен современному литературному процессу, истории и культуре.По информации организаторов