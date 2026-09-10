В Энгельсе почтили память участника СВО Игоря Жидкова

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Герой России, депутат областной Думы Александр Янклович принял участие в открытии «Парты Героя» в энгельсской школе № 21 имени И.М. Каплунова.Ученики и педагоги почтили память выпускника школы, участника СВО Игоря Жидкова, который героически погиб в бою в 2024 году.«Проект «Парта Героя» реализуется по инициативе партии «Единая Россия». Цель проекта – рассказать обучающимся о земляках‑героях, совершивших доблестный поступок, проявивших мужество и готовность к самопожертвованию. Мы обязаны помнить тех, кто ценой своей жизни защищал нашу Родину. Вечная память героям!», – подчеркнул депутат.Он также обсудил с педагогическим коллективом школы проекты, которые реализуются в Саратовской области в сфере образования.«Среди них: ремонт и строительство школ, перевод всех школьников на бесплатное питание, надбавки педагогам. Эта мера особенно важна: она служит стимулом и может помочь справиться с острой проблемой нехватки учителей», – отметил Александр Янклович