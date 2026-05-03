Воспитанники военно-патриотического клуба «Шашка» приняли торжественную Присягу

В Покровском храме города Петровска состоялось значимое событие для юных патриотов региона. Воспитанники военно-патриотического клуба «Шашка» Петровского станичного казачьего общества приняли торжественную Присягу на верность служения России, казачеству и вере православной.Церемония прошла в атмосфере духовного единения и торжественности. После молебна и клятвенного обещания к новым казакам с напутственным словом обратился благочинный Петровского района протоиерей Сергий Протасов. В своём обращении он подчеркнул важность сохранения традиций, верности долгу и служения Отечеству на благо будущего поколения.Продолжением мероприятия стала встреча в школе № 3 города Петровска. Казаки и кадеты из МОУ «СОШ № 43 им. В.Ф. Маргелова», а также представитель студенческого военно-патриотического объединения «Беркут» Саратовской государственной юридической академии, приехавшие поддержать своих братьев-казаков, встретились за чашкой чая с главой Петровского района Максимом Калядиным. В ходе неформального диалога стороны обсудили актуальные вопросы патриотического воспитания молодёжи. Отдельное внимание было уделено организации первой в Саратовской области казачьей смены «Атаманы XXI века» – проекту, направленному на развитие лидерских качеств и сохранение казачьей культуры среди подростков.Завершающим этапом дня стала познавательная экскурсия для воспитанников ВПК «Шашка» и кадетов в музей имени Героя Советского Союза Ивана Васильевича Панфилова. Экспозиция музея позволила участникам мероприятия глубже ознакомиться с историей воинской славы, героическими страницами Великой Отечественной войны и личным примером мужества, который служит ориентиром для подрастающего поколения.Проведённое мероприятие продемонстрировало эффективность взаимодействия религиозных, образовательных и общественных институтов в деле патриотического воспитания. Подобные события способствуют укреплению связи поколений, формированию гражданской позиции и сохранению исторической памяти у молодёжи Петровского района и Саратовской области в целом.