Жители Саратовской области вошли в число победителей и призеров Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»

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По итогам XXIII сезона Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» названы имена победителей и призеров. В число сильнейших вошли 33 автора проектов из 21 региона страны, среди них участники из Саратовской области – авторы инициатив, направленных на социально-экономическое развитие российских регионов.Студент СГТУ имени Гагарина Ю.А. Артём Тумасьев занял 2 место с проектом «Инновационный компактный умный биокондиционер». Проект предусматривает создание компактного автономного устройства для комплексной обработки воздуха в жилых помещениях. Разработка отвечает спросу на доступные энергоэффективные решения для поддержания комфортного микроклимата и защиты здоровья в периоды экстремальной жары. Она не требует подключения к существующим системам вентиляции и кондиционирования, снижает нагрузку на семейный бюджет и городскую энергосистему. Новизна состоит в объединении нескольких функций обработки воздуха в одном мобильном отечественном устройстве.«Участие в конкурсе «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» позволяет представить идею доступного устройства для поддержания комфортного и безопасного микроклимата дома. В одном компактном биокондиционере мы объединяем увлажнение, обеззараживание, терморегуляцию и интеллектуальное управление. Для меня важно получить профессиональную оценку решения и продолжить работу над отечественной энергоэффективной технологией, которую можно использовать без сложного монтажа»,– отметил Артём Тумасьев.Финалистка конкурса «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» в номинации «Моё здоровье» директор АНО «Центр развития спортивного и патриотического воспитания «Команда без границ» Мария Яковлева втакже одержала победу в конкурсе Росмолодёжь.Гранты. Эксперты рекомендовали её проект «Инклюзивная фиджитал-спартакиада «Команда без границ: прорыв в будущее» для получения гранта в размере 525 000 рублей.Проект направлен на развитие фиджитал-спорта среди детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Программа объединит цифровые и традиционные спортивные дисциплины: участники познакомятся с фиджитал-настольным теннисом, бадминтоном, автогонками и другими командными форматами. В образовательных организациях пройдут выездные занятия и соревнования, а итоговым событием станет инклюзивная спартакиада с участием не менее 540 детей и подростков. Проект поможет создать условия, в которых ребята с разными возможностями смогут заниматься спортом на равных, общаться и становиться частью единой команды.«Для меня участие в конкурсе «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» – это возможность показать потенциал фиджитал-спорта в развитии инклюзивной среды. В нашем проекте цифровые технологии дополняют движение, командное взаимодействие и живое общение. Победа в Росмолодёжь.Гранты позволит провести выездные мероприятия и большую Спартакиаду для детей и подростков Саратовской области», – рассказала Мария Яковлева.Победители и призёры получат денежные премии, памятные призы и подарки партнёров, возможность принять участие в образовательных форумах, программах постконкурсного сопровождения и стажировочном туре по компаниям Группы АФК «Система», а также информационную поддержку.Постконкурсная программа пройдет 24–26 сентября в Ельце – Городе молодёжи-2026.По информации организаторов