«Поезд Победы» прибудет в Саратовскую область

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В Саратовскую область прибывает иммерсивная выставка «Поезд Победы». Это первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в движущемся поезде. 10 тематических вагонов посвящены отдельным событиям и вехам Великой Отечественной войны.Маршрут следования по Саратовской области:30 сентября — Балаково;1–2 октября — Энгельс.Желающим посетить уникальную выставку нужно пройти интернет-регистрацию на сайте проекта поездпобеды.рф и получить бесплатный электронный пригласительный билет на конкретные дату и время. Регистрация открывается за сутки до прибытия поезда.Посетить выставку можно также в режиме онлайн, ознакомившись с 3D-туром на сайте проекта.Возрастное ограничение: 12+