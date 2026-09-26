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«Поезд Победы» прибудет в Саратовскую область

Новости
«Поезд Победы» прибудет в Саратовскую область


В Саратовскую область прибывает иммерсивная выставка «Поезд Победы». Это первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в движущемся поезде. 10 тематических вагонов посвящены отдельным событиям и вехам Великой Отечественной войны.

Маршрут следования по Саратовской области:
30 сентября — Балаково;
1–2 октября — Энгельс.

Желающим посетить уникальную выставку нужно пройти интернет-регистрацию на сайте проекта поездпобеды.рф и получить бесплатный электронный пригласительный билет на конкретные дату и время. Регистрация открывается за сутки до прибытия поезда.

Посетить выставку можно также в режиме онлайн, ознакомившись с 3D-туром на сайте проекта.

Возрастное ограничение: 12+