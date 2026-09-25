«Серебряные» волонтеры отправляют на передовую четырехсотую масксеть, пончо, подушки и гостинцы из дома

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Саратовская область активно помогает защитникам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции.«Серебряные» волонтеры из поселка Динамовский Новобурасского района с заботой плетут маскировочные сети. Мастерицы вкладывают в каждое изделие свои силы и частичку душевного тепла. В ближайшее время очередную четырехсотую масксеть доставят на передовую.Кипит работа и в швейной мастерской «Шьем для СВОих» при комплексном центре соцобслуживания населения Александрово-Гайского района. «Серебряные» добровольцы изготовили подушки, сшили для них наволочки, а также пончо для военнослужащих. За каждым изделием – заботливые руки, неравнодушие и искреннее желание поддержать тех, кто сейчас находится вдали от дома.Продолжают помогать участникам СВО старшие из Лысогорского района. Собрана еще одна партия гуманитарного груза, в которую вошли гостинцы землякам.«По всей стране люди объединяются для поддержки ребят, собирая гуманитарную помощь, необходимую бойцам. Мы тоже не остаемся в стороне и поддерживаем боевой дух и настрой на Победу. Нам очень важно внести свою, пусть небольшую, лепту в общее дело. Надеемся, что это поможет нашим героям», – поделились лысогорские пенсионеры.Представители старшего поколения из Перелюбского района стали активными участниками благотворительного «Марафона добра», включились в сбор гумпомощи и сформировали посылки со всем необходимым для отправки «за ленточку».К волонтерам присоединяются и другие неравнодушные получатели социальных услуг, а также сотрудники социозащитных учреждений. Так, в сборе гуманитарной помощи принимают активное участие специалисты комплексного центра соцобслуживания населения Ершовского района. В составе груза – все самое нужное: медикаменты и специализированное оборудование для полевого госпиталя, технические средства и снаряжение, а также продовольственные наборы и предметы первой необходимости.Коллектив школы № 1 г. Аркадака нашил наволочки, неравнодушные жители села Росташи предоставили наполнитель, а «серебряные» волонтеры из Аркадакского района изготовили сами подушки. В итоге, общими усилиями получилось сделать 91 подушку. Готовые изделия в ближайшее время будут переданы военнослужащим в составе очередного гуманитарного груза.