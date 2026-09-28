Фестиваль казачьей культуры «Казачьи кренделя» прошел в Саратове

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Фестиваль объединил именитых солистов и музыкальные казачьи коллективы из Саратова и муниципальных районов области, а также представителей соседних регионов. Особый интерес зрителей вызвали выступления коллектива сценической фланкировки казачьей шашкой «Стальные крылья» под руководством Анны Зайцевой и народного ансамбля казачьей песни «Казачья вольница» Саранского хуторского казачьего общества «Троицкое», с которым у саратовских казаков налажены тесные межрегиональные творческие связи. Для гостей и участников праздника была организована дегустация традиционной выпечки и горячего чая.Фестиваль открыл председатель Общественной палаты Саратовской области, директор историко-патриотического комплекса «Музей боевой и трудовой славы», председатель регионального отделения ОГО «Ассамблея народов России» Борис Шинчук.С приветственным словом к участникам обратился заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики области Тимофей Лещенко. Он отметил, что форум проводится в регионе с 2013 года и традиционно собирает большое количество участников. «Фестиваль становится важной площадкой для сохранения и развития казачьей самобытности, уникального мировоззрения казаков и их духовных традиций», — подчеркнул замминистра.Атаман Окружного казачьего общества Саратовской области, участник специальной военной операции, кавалер ордена Мужества, член Общественной палаты региона казачий полковник Андрей Фетисов в своем выступлении акцентировал внимание на исторической роли казачества в становлении Российского государства. По его словам, именно казаки заселяли окраины империи и защищали их от внешних врагов, а патриотизм, верное служение Отечеству и богатая культура составляют основу лучших традиций казачества.Организатором мероприятия выступил Региональный казачий культурно-спортивный центр «Булат». Фестиваль реализован в рамках социального проекта, который стал победителем регионального конкурса грантов для некоммерческих неправительственных организаций в 2026 году.