Детский центр народного творчества открыт для юных жителей

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23 сентября 2026 года в областном Центре народного творчества имени Руслановой состоялось торжественное открытие детского культурно‑просветительского центра, реализованного в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья».Новое пространство задумано как точка притяжения для юных исследователей народных традиций и творческих инициатив и стало продолжением большой работы регионального министерства культуры по реализации нового направления нацпроекта "Семья" по открытию детских культурно-просветительских центров. Уже в текущем году их будет 5 в Саратовской области.С поздравлениями и словами поддержки к участникам события обратились в видеоприветствиях министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и генеральный директор Российской государственной библиотеки, президент Российской библиотечной ассоциации Вадим Дуда.Первый заместитель министра культуры области Елена Познякова подчеркнула важность семейных инициатив и доступности культурных программ для детей всей области:«Открытие детского культурно‑просветительского центра — это важный шаг в развитии детского досуга и дополнительного образования в регионе. Здесь каждый ребёнок сможет найти занятие по душе, прикоснуться к местным традициям и получить поддержку для творческого роста. Мы продолжим развивать приоритетные площадки, чтобы культурная среда стала доступной для всех семей Саратовской области».Кульминацией церемонии стал символический ритуал: почётные гости вместе с юными участниками привязали ленточки к корням дерева — в знак крепкой связи поколений, сохранения корней культуры и преданности родному краю. Этот жест стал олицетворением миссии центра — бережно хранить традиции и передавать их новым поколениям.Праздничную часть продолжило выступление фольклорного ансамбля «Ладушки‑потешки» ДШИ № 15 имени Л. Л. Христиансена.В завершение организаторы представили ближайшие планы деятельности центра: мастер‑классы, творческие лаборатории, фольклорные встречи и новые просветительские проекты для детей и подростков.