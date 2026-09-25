Саратовские «Оптимисты» завоевали бронзу на турнире «Хоккей для всех»

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Саратовская команда по следж-хоккею «Оптимисты» завоевала бронзу на IV Межрегиональном детском турнире по адаптивному хоккею «Хоккей для всех». Соревнования проходили в Чебоксарах.На турнире встретились команды из регионов Приволжского федерального округа. Саратовскую область достойно представили наши юные следж-хоккеисты под руководством тренера Артема Баймлера.«За этой медалью — командная работа, характер, стремление к победе и огромное желание становиться сильнее. Особенно важно, что такие турниры дают ребятам возможность не только проявить себя на спортивной площадке, но и получить новый соревновательный опыт, найти друзей и почувствовать поддержку команды»,- подчеркнул министр спорта области Александр Абросимов.Отдельные слова благодарности тренеру и руководству региональной федерации лиц с ПОДА за подготовку команды и вклад в развитие адаптивного спорта.Турнир проводится при поддержке полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.