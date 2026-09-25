25 сентября 2026 ПЯТНИЦА
Новости
15:13 | 25 сентября
Слёт космических классов посвятили памяти Германа Титова
13:30 | 25 сентября
Кадровый центр для участников СВО: от поиска работы до информирования по актуальным вопросам  
12:00 | 25 сентября
Детский центр народного творчества открыт для юных жителей
11:30 | 25 сентября
Саратовские «Оптимисты» завоевали бронзу на турнире «Хоккей для всех»
11:00 | 25 сентября
«Серебряные» волонтеры отправляют на передовую четырехсотую масксеть, пончо, подушки и гостинцы из дома
10:30 | 25 сентября
Жители Саратовской области вошли в число победителей и призеров Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»
10:01 | 25 сентября
Ушёл из жизни журналист и политолог Дмитрий Олейник
09:55 | 25 сентября
В Балтае благоустроили сквер «Встреча» в рамках национального проекта
17:22 | 24 сентября
На месте приземления Юрия Гагарина школьники вступили в ряды «ЮНАРМИИ»
15:00 | 24 сентября
«Семейная зарница»: в Волгоградской области дан старт финалу, где выступает саратовская семья
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Саратовские «Оптимисты» завоевали бронзу на турнире «Хоккей для всех»

Новости
Саратовские «Оптимисты» завоевали бронзу на турнире «Хоккей для всех»


Саратовская команда по следж-хоккею «Оптимисты» завоевала бронзу на IV Межрегиональном детском турнире по адаптивному хоккею «Хоккей для всех». Соревнования проходили в Чебоксарах.

На турнире встретились команды из регионов Приволжского федерального округа. Саратовскую область достойно представили наши юные следж-хоккеисты под руководством тренера Артема Баймлера.

«За этой медалью — командная работа, характер, стремление к победе и огромное желание становиться сильнее. Особенно важно, что такие турниры дают ребятам возможность не только проявить себя на спортивной площадке, но и получить новый соревновательный опыт, найти друзей и почувствовать поддержку команды»,- подчеркнул министр спорта области Александр Абросимов.

Отдельные слова благодарности тренеру и руководству региональной федерации лиц с ПОДА за подготовку команды и вклад в развитие адаптивного спорта.

Турнир проводится при поддержке полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.