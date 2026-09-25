Кадровый центр для участников СВО: от поиска работы до информирования по актуальным вопросам  

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В начале сентября в Саратове начал работу специализированный кадровый центр для участников специальной военной операции. О необходимости открыть отдельное подразделение, где бойцам будет оказываться комплексная помощь с трудоустройством, говорил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в августе этого года.«В настоящее время определены основные форматы работы. Так как есть запрос не только на трудоустройство, которое является ключевым направлением центра, но и другие темы, в дополнение добавляем информационные встречи: ветераны могут пообщаться с представителями различных структур и узнать всю интересующую их информацию – от реабилитации до предоставления мер поддержки», – рассказали в министерстве труда и социальной защиты.Сегодня состоялась первая встреча, модераторами которой выступили представители регионального филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» и спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура».Психолог филиала фонда Светлана Павлова рассказала о бесплатной психологической и юридической помощи для участников специальной военной операции и их семей. Также она отметила, что один из способов вернуться к мирной жизни – найти работу.Специалист кадрового центра Тимур Легчилин обратил внимание на то, что адаптация к мирной жизни, прежде всего, начинается со здоровья. Бойцам необходимо использовать все имеющиеся возможности для прохождения реабилитации и поддерживать физическую активность.Своим опытом поделился ветеран СВО, участник региональной программы «Наши герои» Сергей Пригода, который в настоящее время является заместителем директора спортивно-адаптивной школы «РиФ». Он рассказал, что важно не замыкаться в себе, вести активный образ жизни, заниматься спортом. Также он рассказал о том, какие возможности по восстановлению и поддержанию здоровья дают занятия адаптивным спортом.«Для меня, да и для многих моих товарищей важны все темы, которые сегодня поднимались. Приятно было услышать мнение профессионалов, которое помогает переосмыслить сегодня и дает надежду на завтра», – подчеркнул один из участников встречи.Такие встречи будут проводиться на постоянной основе. Дополнительную информацию можно узнать по единому номеру Кадрового центра Саратовской области: 8-800-775-76-25.Вместе с тем в каждом территориальном кадровом центре «Работа России» продолжается прием участников СВО и их близких в выделенных специально для них окнах под номером 1.