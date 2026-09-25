Слёт космических классов посвятили памяти Германа Титова

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Участники проекта «Космический класс» встретились в Парке покорителей космоса имени Юрия Гагарина в день памяти Германа Титова – второго космонавта планеты и человека, совершившего первый в истории длительный космический полёт.Более 70 школьников из Саратова, Энгельса и Оренбурга собрались на слёте, где посмотрели документальный фильм о жизни и полёте Германа Степановича, проверили свои знания в космической викторине и пообщались со сверстниками, которые также увлечены инженерией, наукой и космосом.У барельефа Германа Титова ребята почтили память космонавта минутой молчания, возложили цветы и вспомнили его вклад в развитие отечественной космонавтики.