Представители Общественной палаты подвели итоги работы по общественному наблюдению за выборами

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«Сейчас, когда результаты голосования на выборах в Единый день голосования 2026 года подведены, можно с уверенностью сказать: институт общественного наблюдения доказал свою эффективность. Именно благодаря выстроенной системе контроля удалось избежать серьёзных провокаций и обеспечить бесперебойное проведение всех процедур.Общественной палатой Саратовской области во взаимодействии с политическими партиями и общественными объединениями были подготовлены наблюдатели, которые в дни голосования находились на каждом избирательном участке. Именно благодаря их работе мы видели настоящую картину происходящего — в реальном времени, без искажений. Все обращения, поступавшие на горячую линию штаба, разбирались юридической группой, по каждому давались разъяснения во взаимодействии с Избирательной комиссией Саратовской области, и ни одно из них не выявило нарушений, способных повлиять на результаты волеизъявления.Кроме того, в дни голосования круглосуточно работал Центр общественного видеонаблюдения, в который был предоставлен доступ всем желающим. Это дополнительный, независимый уровень контроля, который обеспечивал непрерывный наблюдательный процесс — от открытия участков до завершения подсчёта голосов.Поэтому повторю: институт общественного наблюдения доказал свою эффективность. Каждый проголосовавший избиратель сделал свой выбор, конституционные права граждан были соблюдены в полном объёме. Результаты выборов легитимны и сомнению не подлежат».