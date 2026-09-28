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Представители Общественной палаты подвели итоги работы по общественному наблюдению за выборами

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Руководитель юридической группы Регионального общественного штаба по общественному контролю и наблюдению на выборах, заместитель председателя Общественной палаты Саратовской области Юлия Михайлова сообщила об итогах работы по общественному наблюдению за выборами:

 
«Сейчас, когда результаты голосования на выборах в Единый день голосования 2026 года подведены, можно с уверенностью сказать: институт общественного наблюдения доказал свою эффективность. Именно благодаря выстроенной системе контроля удалось избежать серьёзных провокаций и обеспечить бесперебойное проведение всех процедур.
 
Общественной палатой Саратовской области во взаимодействии с политическими партиями и общественными объединениями были подготовлены наблюдатели, которые в дни голосования находились на каждом избирательном участке. Именно благодаря их работе мы видели настоящую картину происходящего — в реальном времени, без искажений. Все обращения, поступавшие на горячую линию штаба, разбирались юридической группой, по каждому давались разъяснения во взаимодействии с Избирательной комиссией Саратовской области, и ни одно из них не выявило нарушений, способных повлиять на результаты волеизъявления.
 
Кроме того, в дни голосования круглосуточно работал Центр общественного видеонаблюдения, в который был предоставлен доступ всем желающим. Это дополнительный, независимый уровень контроля, который обеспечивал непрерывный наблюдательный процесс — от открытия участков до завершения подсчёта голосов.
 
Поэтому повторю: институт общественного наблюдения доказал свою эффективность. Каждый проголосовавший избиратель сделал свой выбор, конституционные права граждан были соблюдены в полном объёме. Результаты выборов легитимны и сомнению не подлежат».