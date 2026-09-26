Александр Казаков: «Политическая система страны по итогам этих выборов вновь показала свою стабильность»
Заведующий кафедрой политических наук Саратовского госуниверситета, руководитель аналитической группы Регионального штаба общественного наблюдения за выборами Александр Казаков прокомментировал итоги выборов депутатов Госдумы РФ.
«Политическая система страны по итогам этих выборов вновь показала свою стабильность — это мы видим по конкретным результатам голосования.
Многопартийность в России работает. Избиратели отдали голоса за тех кандидатов, которые представляют их интересы, — и результаты муниципальных выборов это показали особенно наглядно. На местном уровне, где кандидат непосредственно сталкивается с повседневными запросами жителей, голоса распределились между разными политическими силами. Люди выбирали тех, кому доверяют, никто не получил преимущества автоматически — каждый мандат был заработан.
Обращает на себя внимание и то, как представители политических партий оценили итоги голосования в информационном пространстве. По сути, все они сошлись в одном: результаты ожидаемые, голосование прошло без нарушений, открыто и прозрачно, итоги сомнений не вызывают. Для политической системы это очень важный показатель. Когда партии — даже те, что не получили большинство голосов, — признают легитимность процесса и принимают результаты, это говорит о зрелости политической культуры. Это доказывает, что каждая из партий, представленная в избирательном бюллетене, опирается на свою часть электората, отражает интересы своих сторонников и имеет реальную поддержку. Конкуренция была, но она была конструктивной — в рамках закона, в рамках цивилизованного политического процесса. И именно такая конкуренция делает политическую систему устойчивой, а выборы — легитимными».
«Политическая система страны по итогам этих выборов вновь показала свою стабильность — это мы видим по конкретным результатам голосования.
Многопартийность в России работает. Избиратели отдали голоса за тех кандидатов, которые представляют их интересы, — и результаты муниципальных выборов это показали особенно наглядно. На местном уровне, где кандидат непосредственно сталкивается с повседневными запросами жителей, голоса распределились между разными политическими силами. Люди выбирали тех, кому доверяют, никто не получил преимущества автоматически — каждый мандат был заработан.
Обращает на себя внимание и то, как представители политических партий оценили итоги голосования в информационном пространстве. По сути, все они сошлись в одном: результаты ожидаемые, голосование прошло без нарушений, открыто и прозрачно, итоги сомнений не вызывают. Для политической системы это очень важный показатель. Когда партии — даже те, что не получили большинство голосов, — признают легитимность процесса и принимают результаты, это говорит о зрелости политической культуры. Это доказывает, что каждая из партий, представленная в избирательном бюллетене, опирается на свою часть электората, отражает интересы своих сторонников и имеет реальную поддержку. Конкуренция была, но она была конструктивной — в рамках закона, в рамках цивилизованного политического процесса. И именно такая конкуренция делает политическую систему устойчивой, а выборы — легитимными».