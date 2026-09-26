Александр Казаков: «Политическая система страны по итогам этих выборов вновь показала свою стабильность»

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«Политическая система страны по итогам этих выборов вновь показала свою стабильность — это мы видим по конкретным результатам голосования.Многопартийность в России работает. Избиратели отдали голоса за тех кандидатов, которые представляют их интересы, — и результаты муниципальных выборов это показали особенно наглядно. На местном уровне, где кандидат непосредственно сталкивается с повседневными запросами жителей, голоса распределились между разными политическими силами. Люди выбирали тех, кому доверяют, никто не получил преимущества автоматически — каждый мандат был заработан.Обращает на себя внимание и то, как представители политических партий оценили итоги голосования в информационном пространстве. По сути, все они сошлись в одном: результаты ожидаемые, голосование прошло без нарушений, открыто и прозрачно, итоги сомнений не вызывают. Для политической системы это очень важный показатель. Когда партии — даже те, что не получили большинство голосов, — признают легитимность процесса и принимают результаты, это говорит о зрелости политической культуры. Это доказывает, что каждая из партий, представленная в избирательном бюллетене, опирается на свою часть электората, отражает интересы своих сторонников и имеет реальную поддержку. Конкуренция была, но она была конструктивной — в рамках закона, в рамках цивилизованного политического процесса. И именно такая конкуренция делает политическую систему устойчивой, а выборы — легитимными».