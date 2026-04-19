Из боевого братства в спортивное: саратовские ветераны СВО готовятся к новым победам

По-настоящему любимыми среди ветеранов стали турниры «Кубок Защитников Отечества», которые фонд проводит с 2023 года совместно с Паралимпийским комитетом при поддержке Минспорта РФ и региональных правительств. Это не просто комплексные соревнования по популярным у героев видам спорта, это пространство поддержки, общения и знакомств. Участниками состязаний стали свыше 2000 ветеранов боевых действий со всей страны. В рамках турниров «Кубок Защитников Отечества» проводятся паралимпийские уроки и мастер-классы с участием спортсменов-паралимпийцев и членов сборных команд России по адаптивным видам спорта.«Межрегиональные, региональные и муниципальные соревнования «Кубок Защитников Отечества» помогают формировать платформу для обмена опытом, взаимопомощи и популяризации здорового образа жизни среди ветеранов. Продолжим нашу работу, чтобы у каждого ветерана и его близких был широкий выбор занятий по душе и свой путь развития в разных видах спорта – вне зависимости от обстоятельств. Эти соревнования объединяют героев со всей страны, предоставляя им возможность восстанавливать физическое здоровье, находить новый смысл, укреплять дух товарищества и доказывать самим себе, что жизнь после тяжелых ранений продолжается. Через спорт ветераны обретают уверенность в себе и вдохновляют других»,– отметила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.Саратовские ветераны СВО также являются активными участниками спортивной жизни региона и страны. Благодаря сотрудничеству филиала фонда «Защитники Отечества» и областного министерства спорта для них часто устраивают яркие мероприятия, наполненные силой, волей к победе и ощущением единства.Системная работа принесла первые масштабные результаты: в декабре 2024 года состоялся первый спортивный фестиваль для ветеранов и их семей, а сегодня их проведено уже пять. Всего в 2025 году в них приняли участие более 500 защитников Отечества и членов их семей.Ключевые события развернулись на межрегиональном уровне. С 18 по 22 августа в Дзержинске Нижегородской области прошел «Кубок защитников Отечества» для ветеранов с ограниченными возможностями здоровья. Свыше 130 участников из 14 регионов ПФО соревновались в разных видах спорта. Честь Саратовской области отстаивали трое бойцов. Итог — блестящее «серебро» Сергея Пилипчука в спортивном метании ножа и четвертое место в пауэрлифтинге Сергея Пригоды, который остановился в шаге от пьедестала.Осенью, с 18 по 20 октября, Казань принимала «Кубок Защитников Отечества» по длинным нардам. Турнир, собравший 64 ветерана из 14 регионов Приволжского и Уральского округов, стал символом интеллектуальной и волевой борьбы. Саратовское представительство из четырёх спортсменов достойно выдержало высокий уровень соперников.В начале декабря прошлого года саратовские спортсмены расширили свои горизонты, приняв участие в Паралимпийском уроке, который прошёл в Тамбове. Для нашей делегации это стало не просто знакомством с адаптивными дисциплинами, а живым, эмоциональным погружением в мир безграничных возможностей. Кульминацией стали товарищеские соревнования по волейболу сидя, где саратовская команда, применив полученные навыки, поднялась на пьедестал, завоевав бронзовые медали.Саратовские ветераны СВО активно осваивают новые спортивные направления и регионы, расширяя горизонты своей спортивной деятельности. Уже в эти выходные, 25–26 апреля, в спорткомплексе «Кристалл» состоятся соревнования по волейболу сидя с участием гостей из Тамбова, Рязани, Самары и хозяев из Саратова. И это только разминка: совсем скоро в расписании героев появятся тренировки по большому теннису и армрестлингу.