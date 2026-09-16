В Саратовской области началась вакцинация против гриппа

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В течение осени поступит еще несколько партий, которые позволят привить в общей сложности порядка полутора миллионов жителей.В первую очередь прививаться против гриппа необходимо лицам из групп повышенного риска: детям, посещающим организованные коллективы, школьникам и студентам, медицинским работникам, лицам старше 60 лет, работникам образовательных учреждений, транспорта и сферы обслуживания населения, торговли, гражданам, подлежащим призыву на военную службу, лицам с хроническими заболеваниями, имеющим высокий риск возникновения осложнений после гриппа. Это необходимо сделать своевременно во избежание длительной нетрудоспособности и госпитализации.«Самое время задуматься о вакцинации! Прививка обезопасит от гриппа в осенне-зимний период и убережет от тяжелых осложнений всех привитых. В общей сложности вакцинация против гриппа проводится в 61 медицинской организации, подведомственной министерству здравоохранения области. Все желающие смогут сделать прививку при отсутствии противопоказаний после медицинского осмотра совершенно бесплатно в поликлинике по месту жительства», — подытожил и. о. министра здравоохранения Виталий Луцет.