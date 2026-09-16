16 сентября 2026 СРЕДА
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В пресс-центре ГТРК «Саратов» прошел брифинг, посвященный обеспечению избирательных прав граждан в Единый день голосования
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В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
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В пресс-центре ГТРК «Саратов» прошел брифинг, посвященный обеспечению избирательных прав граждан в Единый день голосования

Новости / Главное в политике
В пресс-центре ГТРК «Саратов» прошел брифинг, посвященный обеспечению избирательных прав граждан в Единый день голосования


Председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук подчеркнул: за все время работы избиркома была проведена серьезная подготовка общественных наблюдателей. Они будут следить за тем, чтобы голосование и подсчет голосов проходили честно, открыто и в соответствии с законом. Всего в этом году набрана группа из 7,5 тысяч человек. Более 5 тысяч уже прошли обучение. Особый упор – на вопросы права и умение действовать в нештатных ситуациях.