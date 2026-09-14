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Саратов уверенно закрепляет статус одного из ключевых транспортных узлов страны

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Масштабное обновление пассажирской инфраструктуры региона выходит на новый уровень: исторический облик вокзалов бережно сохраняется, а внутреннее наполнение отвечает самым высоким технологическим стандартам.

Саратов уверенно закрепляет статус одного из ключевых транспортных узлов страны



Сегодня в рамках рабочего визита в регион председатель Государственной думы Вячеслав Володин и генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров осмотрели обновленные объекты и дали старт новому фирменному двухэтажному поезду «Огни Саратова», который вечером отправился в свой первый рейс.

Комфорт без потери истории

Главным фокусом внимания стало развитие вокзального комплекса «Саратов-1». Так, с 1 сентября для пассажиров уже открыты северный вестибюль и крытый конкорс площадью 1,5 тыс. кв. м. Новая структура оснащена шестью эскалаторами, тремя лифтами и современным пунктом досмотра. Ключевое преимущество нового перехода — он не только бесшовно соединяет две части города, но и экономит жителям и гостям Саратова около семи минут пути.


Саратов уверенно закрепляет статус одного из ключевых транспортных узлов страны

Возведение основного здания вокзала идет строго по графику. До конца 2026 года строители завершат монтаж каркаса, теплового контура и кровли, после чего приступят к внутренним отделочным работам. Финальное открытие обновленного вокзального комплекса запланировано на конец апреля 2027 года. Его площадь увеличится почти в полтора раза — до 14 тыс. кв. м. Пассажирский тоннель примут в эксплуатацию в конце следующего года. При этом архитектурный облик исторического здания будет полностью сохранен.

Саратов уверенно закрепляет статус одного из ключевых транспортных узлов страны


«Открытие нового вокзала — современного и комфортного, при этом сохраняющего внешний облик исторического здания, — позволит сделать Саратов высокотехнологичным транспортным хабом, рассчитанным на большой поток пассажиров. Это важно не только для жителей региона, но и для тех, кто приезжает в Саратов», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Синхронизация маршрутов

Комплексный подход к модернизации затронул не только центральный вокзал. Крытые надземные переходы длиной около 100 метров и площадью свыше 300 кв. м каждый построены на остановочном пункте «Аэропорт Гагарин» и станции «Примыкание».

Саратов уверенно закрепляет статус одного из ключевых транспортных узлов страны

Переходы оснащены лифтами, противоскользящим покрытием, системами видеонаблюдения, громкоговорящей связью и современной навигацией. На станции «Примыкание» дополнительно возвели две новые платформы, установили навесы, кассу и информативные табло.

Саратов уверенно закрепляет статус одного из ключевых транспортных узлов страны

Саратов уверенно закрепляет статус одного из ключевых транспортных узлов страны

«Железные дороги для России — особенный вид транспорта, который сближает регионы. И Саратов сегодня — яркий пример комплексного подхода к формированию современного транспортного продукта, где каждый элемент работает на комфорт и безопасность пассажира. Мы синхронизируем развитие вокзалов, платформ, пешеходных переходов и подвижного состава, чтобы пассажир чувствовал заботу на каждом этапе своего маршрута», — отметил Олег Белозёров.

Бренд в движении

Ярким акцентом визита стал осмотр нового состава фирменного поезда №9/10 «Огни Саратова». Двухэтажный состав уже соответствует самым высоким стандартам комфорта: в его структуре — современные купейные вагоны, СВ, люкс, вагон-бистро и штабной вагон, оборудованный для маломобильных граждан.

Саратов уверенно закрепляет статус одного из ключевых транспортных узлов страны

Саратов уверенно закрепляет статус одного из ключевых транспортных узлов страны


Особое внимание уделено региональному брендингу. Ливрею поезда украшают изображения знаменитых саратовских фонарей, а интерьеры вагонов информируют пассажиров о главных достопримечательностях области, превращая сам путь в увлекательное путешествие по истории и культуре Поволжья.

Фото: Приволжская железная дорога