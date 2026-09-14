Саратов уверенно закрепляет статус одного из ключевых транспортных узлов страны

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Сегодня в рамках рабочего визита в регион председатель Государственной думы Вячеслав Володин и генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров осмотрели обновленные объекты и дали старт новому фирменному двухэтажному поезду «Огни Саратова», который вечером отправился в свой первый рейс.Главным фокусом внимания стало развитие вокзального комплекса «Саратов-1». Так, с 1 сентября для пассажиров уже открыты северный вестибюль и крытый конкорс площадью 1,5 тыс. кв. м. Новая структура оснащена шестью эскалаторами, тремя лифтами и современным пунктом досмотра. Ключевое преимущество нового перехода — он не только бесшовно соединяет две части города, но и экономит жителям и гостям Саратова около семи минут пути.Возведение основного здания вокзала идет строго по графику. До конца 2026 года строители завершат монтаж каркаса, теплового контура и кровли, после чего приступят к внутренним отделочным работам. Финальное открытие обновленного вокзального комплекса запланировано на конец апреля 2027 года. Его площадь увеличится почти в полтора раза — до 14 тыс. кв. м. Пассажирский тоннель примут в эксплуатацию в конце следующего года. При этом архитектурный облик исторического здания будет полностью сохранен.«Открытие нового вокзала — современного и комфортного, при этом сохраняющего внешний облик исторического здания, — позволит сделать Саратов высокотехнологичным транспортным хабом, рассчитанным на большой поток пассажиров. Это важно не только для жителей региона, но и для тех, кто приезжает в Саратов», — подчеркнул Вячеслав Володин.Комплексный подход к модернизации затронул не только центральный вокзал. Крытые надземные переходы длиной около 100 метров и площадью свыше 300 кв. м каждый построены на остановочном пункте «Аэропорт Гагарин» и станции «Примыкание».Переходы оснащены лифтами, противоскользящим покрытием, системами видеонаблюдения, громкоговорящей связью и современной навигацией. На станции «Примыкание» дополнительно возвели две новые платформы, установили навесы, кассу и информативные табло.«Железные дороги для России — особенный вид транспорта, который сближает регионы. И Саратов сегодня — яркий пример комплексного подхода к формированию современного транспортного продукта, где каждый элемент работает на комфорт и безопасность пассажира. Мы синхронизируем развитие вокзалов, платформ, пешеходных переходов и подвижного состава, чтобы пассажир чувствовал заботу на каждом этапе своего маршрута», — отметил Олег Белозёров.Ярким акцентом визита стал осмотр нового состава фирменного поезда №9/10 «Огни Саратова». Двухэтажный состав уже соответствует самым высоким стандартам комфорта: в его структуре — современные купейные вагоны, СВ, люкс, вагон-бистро и штабной вагон, оборудованный для маломобильных граждан.Особое внимание уделено региональному брендингу. Ливрею поезда украшают изображения знаменитых саратовских фонарей, а интерьеры вагонов информируют пассажиров о главных достопримечательностях области, превращая сам путь в увлекательное путешествие по истории и культуре Поволжья.