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Креативным индустриям определили стратегию развития до 2036 года

Новости
Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал Стратегию развития креативной экономики на период до 2036 года. Документ разработан Минэкономразвития России по поручению Президента Владимира Путина совместно с федеральными органами власти, отраслевыми и экспертными сообществами.

 
 
«В соответствии с национальной целью, поставленной Президентом России Владимиром Путиным, нам предстоит увеличить вклад креативной экономики в ВВП страны к 2036 году до 7,7%. Утвержденная Правительством Стратегия развития креативной экономики охватывает все 16 отраслей и задаёт комплексный подход к развитию сектора. Следующий этап — определить конкретные задачи и зоны ответственности федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других участников. Это позволит синхронизировать меры поддержки и создать условия для достижения поставленных целей»,– прокомментировал заместитель Председателя Правительства России Александр Новак.
 
Стратегия необходима, поскольку креативная экономика растет в четыре раза быстрее традиционных отраслей, но развита неравномерно: основной вклад вносят лишь пять отраслей и десять регионов. Чтобы исправить этот перекос, документ задает конкретные ориентиры.
 
«Уже к 2030 году вклад креативной экономики в ВВП страны должен увеличиться до 6%. Отдельная задача — сформировать более сбалансированную экосистему, сократить разрыв в уровне развития креативной экономики между регионами, стимулировать рост числа компаний и ИП в секторе и повысить долю бизнеса, который регистрирует объекты интеллектуальной собственности. Для этого и нужна Стратегия», – отметил министр экономического развития России Максим Решетников.
 
Для сокращения разрыва между регионами, документ закрепляет децентрализованную модель. В отличие от западного подхода, где креативный потенциал чаще сосредоточен в мегаполисах, российская модель охватывает всю территорию страны–от региональных и областных центров до малых городов и сельских поселений. В ее основе–ценностные ориентиры, при которых социальная и культурная миссия рассматриваются как не менее значимые, чем экономическая эффективность.
 
Для поддержки на местах выстроят несколько уровней управления: координацию между федеральными ведомствами, региональные программы и связанную между собой инфраструктуру. К 2030 году не менее 30 субъектов России должны запустить меры по развитию креативных индустрий, включая создание креативных кластеров, а к 2036 году их число должно достичь 45.
 
Отдельно стратегия предусматривает крупные межотраслевые проекты–они должны объединить креативный сектор, туризм, информационные технологии и промышленность.
 
Значительная часть документа посвящена кадрам. Система обучения должна опережать потребности рынка и опираться на проекты и практику. К 2030 году число выпускников учебных заведений по креативным направлениям должно вырасти на 22% по сравнению с 2025 годом.
 
В сфере экспорта стратегия предполагает создание и продвижение российского креативного бренда.
 
Отдельное внимание – коммерциализации интеллектуальной собственности: задачу увеличить долю компаний, имеющих зарегистрированные патенты и товарные знаки, планируется в пять раз.
 
Министерство экономического развития области по информации Минэкономразвития России