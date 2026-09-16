Креативным индустриям определили стратегию развития до 2036 года

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«В соответствии с национальной целью, поставленной Президентом России Владимиром Путиным, нам предстоит увеличить вклад креативной экономики в ВВП страны к 2036 году до 7,7%. Утвержденная Правительством Стратегия развития креативной экономики охватывает все 16 отраслей и задаёт комплексный подход к развитию сектора. Следующий этап — определить конкретные задачи и зоны ответственности федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других участников. Это позволит синхронизировать меры поддержки и создать условия для достижения поставленных целей»,– прокомментировал заместитель Председателя Правительства России Александр Новак.Стратегия необходима, поскольку креативная экономика растет в четыре раза быстрее традиционных отраслей, но развита неравномерно: основной вклад вносят лишь пять отраслей и десять регионов. Чтобы исправить этот перекос, документ задает конкретные ориентиры.«Уже к 2030 году вклад креативной экономики в ВВП страны должен увеличиться до 6%. Отдельная задача — сформировать более сбалансированную экосистему, сократить разрыв в уровне развития креативной экономики между регионами, стимулировать рост числа компаний и ИП в секторе и повысить долю бизнеса, который регистрирует объекты интеллектуальной собственности. Для этого и нужна Стратегия», – отметил министр экономического развития России Максим Решетников.Для сокращения разрыва между регионами, документ закрепляет децентрализованную модель. В отличие от западного подхода, где креативный потенциал чаще сосредоточен в мегаполисах, российская модель охватывает всю территорию страны–от региональных и областных центров до малых городов и сельских поселений. В ее основе–ценностные ориентиры, при которых социальная и культурная миссия рассматриваются как не менее значимые, чем экономическая эффективность.Для поддержки на местах выстроят несколько уровней управления: координацию между федеральными ведомствами, региональные программы и связанную между собой инфраструктуру. К 2030 году не менее 30 субъектов России должны запустить меры по развитию креативных индустрий, включая создание креативных кластеров, а к 2036 году их число должно достичь 45.Отдельно стратегия предусматривает крупные межотраслевые проекты–они должны объединить креативный сектор, туризм, информационные технологии и промышленность.Значительная часть документа посвящена кадрам. Система обучения должна опережать потребности рынка и опираться на проекты и практику. К 2030 году число выпускников учебных заведений по креативным направлениям должно вырасти на 22% по сравнению с 2025 годом.В сфере экспорта стратегия предполагает создание и продвижение российского креативного бренда.Отдельное внимание – коммерциализации интеллектуальной собственности: задачу увеличить долю компаний, имеющих зарегистрированные патенты и товарные знаки, планируется в пять раз.Министерство экономического развития области по информации Минэкономразвития России