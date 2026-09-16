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«Саратовские переборы» завоевали Гран‑при XII Международного конкурса

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«Саратовские переборы» завоевали Гран‑при XII Международного конкурса

 
Ансамбль песни и танца «Саратовские переборы» завоевал Гран‑при XII Международного конкурса исполнителей русской песни «Поющая Россия».
 
Высокий результат коллектива — в первую очередь заслуга руководителя ансамбля, лауреата премии Правительства РФ «Душа России» Александра Краснова, и хормейстера Татьяны Брезгиной, чья профессиональная работа обеспечила музыкальную точность и сценическое единство программы.
 
Ярким дополнением к победе стало сольное выступление Андрея Еремина, удостоенного диплома лауреата I степени в номинации «Сольное пение».
 
Гала‑концерт конкурса прошёл 13 сентября во Дворце дружбы народов «Губернаторский» (г. Ульяновск). Проект «Поющая Россия» традиционно объединяет выдающихся исполнителей русской песни; с 2011 года в конкурсе приняли участие более пяти тысяч музыкантов и ансамблей из свыше 30 регионов России и четырёх зарубежных стран. В 2026 году конкурс получил международный статус и значительно расширил географию участников.
 
- Победа ансамбля «Саратовские переборы» на международном конкурсе — важное событие для всего региона. В Год единства народов России их успех особенно символичен: через музыку и танец коллектив объединяет разные поколения и показывает, как национальные традиции становятся мостом между народами, -  отметила  министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.
 