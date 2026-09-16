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18 сентября завершается прием заявок на участие в региональном конкурсе «Самый лучший папа-2026».В этом году конкурс приурочен к празднованию Дню отца в России и посвящен Году единства народов России. Состязания будут проводиться по пяти номинациям: «Лучший папа – папа-герой», «Лучший папа – многодетный отец», «Лучший папа – молодой папа», «Лучший папа – папа-мастер на все руки», «Лучший папа – волонтер и наставник».В конкурсе принимают участие отцы, состоявшие в зарегистрированном браке и имеющие отцовский стаж не менее 3 лет, уделяют внимание воспитанию детей, сочетают труд и отдых и служат примером для своих детей.«Конкурс проводится уже не первый год. В прошлом году «Самый лучший папа» вышел на новый уровень и расширил географию – в нем приняли участие 56 отцов из 19 районов. На Всероссийском конкурсе профессионального мастерства в сфере социального обслуживания он вошел в число финалистов и занял вторую строчку в рейтинге», – рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Светлана Савочкина.С Положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте министерства труда и социальной защиты области: https://social.saratov.gov.ru/news/social.php?ELEMENT_ID=126950&sphrase_id=520915.