Избирательная кампания в Саратовской области проходит без нарушений

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В Единый день голосования в регионе, как и по всей стране, пройдут выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва. Кроме того, состоятся выборы в Саратовскую городскую Думу и органы местного самоуправления.Член Центральной избирательной комиссии России Евгений Александрович Шевченко высоко оценил уровень подготовки региона, отметив отсутствие жалоб на нарушения законодательства, высокую конкуренцию среди кандидатов и комплексные меры по обеспечению безопасности и прозрачности выборов.Избирательная гонка отличается реальной политической конкуренцией, отмечает представитель ЦИК РФ. По федеральному округу зарегистрированы кандидаты от 10 политических партий. На один мандат в среднем претендуют более 12 кандидатов по спискам и более семи — по одномандатным округам.Подготовка к Единому дню голосования ведётся на протяжении многих месяцев. Обучены члены избирательных комиссий всех уровней, детально разобраны изменения в законодательстве.«На сегодняшний день ни одной жалобы на нарушения избирательного законодательства в Саратовской области в Центризбирком не поступило», — подчеркнул Евгений Шевченко.Кроме того, для обеспечения максимальной явки и информирования граждан успешно реализуется проект «ИнформУИК». Более 5000 членов участковых избирательных комиссий провели адресную работу с населением, лично обходя дома и квартиры. Большинство опрошенных жителей планируют проголосовать в первый день, а многие выразили желание воспользоваться возможностью надомного голосования.Как отмечает Евгений Александрович, прозрачность избирательного процесса обеспечивается благодаря выстроенной системе общественного наблюдения. Избирательной комиссией Саратовской области заключено соглашение о сотрудничестве с Общественной палатой региона, на базе которой создан Региональный штаб наблюдателей. А вопросы безопасности являются одним из ключевых приоритетов.«В целом Саратовская область готова к проведению выборов. Уверен, что кампания пройдёт на высоком организационном уровне и, самое главное, с доверием избирателей к итогам выборов», — резюмировал член ЦИК РФ.