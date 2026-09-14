14 сентября 2026 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
19:19 | 14 сентября
Саратов уверенно закрепляет статус одного из ключевых транспортных узлов страны
18:55 | 14 сентября
Избирательная кампания в Саратовской области проходит без нарушений
18:00 | 14 сентября
В преддверии выборов обсудили вопросы защиты избирательных прав граждан
17:30 | 14 сентября
Доступное голосование: информация для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью
17:00 | 14 сентября
Фестиваль русской культуры объединил жителей и гостей Саратова
16:46 | 14 сентября
По программе  «Земский работник культуры» в  Саратовской области трудоустроят 35 специалистов
15:30 | 14 сентября
В селе Канаёвка Ивантеевского района продолжаются работы по установке модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта
14:30 | 14 сентября
Иностранные студенты познакомились с русской культурой и историей освоения космоса
13:39 | 14 сентября
В Вольском районе капитально отремонтировали многоэтажку по передовым стандартам энергоэффективности
11:30 | 14 сентября
В Саратовской области откроются «Атомные клубы»
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Избирательная кампания в Саратовской области проходит без нарушений

Новости
Избирательная кампания в Саратовской области проходит без нарушений

 
 
В Единый день голосования в регионе, как и по всей стране, пройдут выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва. Кроме того, состоятся выборы в Саратовскую городскую Думу и органы местного самоуправления.
 
Член Центральной избирательной комиссии России Евгений Александрович Шевченко высоко оценил уровень подготовки региона, отметив отсутствие жалоб на нарушения законодательства, высокую конкуренцию среди кандидатов и комплексные меры по обеспечению безопасности и прозрачности выборов.
 
Избирательная гонка отличается реальной политической конкуренцией, отмечает представитель ЦИК РФ. По федеральному округу зарегистрированы кандидаты от 10 политических партий. На один мандат в среднем претендуют более 12 кандидатов по спискам и более семи — по одномандатным округам.
 
Подготовка к Единому дню голосования ведётся на протяжении многих месяцев. Обучены члены избирательных комиссий всех уровней, детально разобраны изменения в законодательстве.
 
«На сегодняшний день ни одной жалобы на нарушения избирательного законодательства в Саратовской области в Центризбирком не поступило», — подчеркнул Евгений Шевченко.
 
Кроме того, для обеспечения максимальной явки и информирования граждан успешно реализуется проект «ИнформУИК». Более 5000 членов участковых избирательных комиссий провели адресную работу с населением, лично обходя дома и квартиры. Большинство опрошенных жителей планируют проголосовать в первый день, а многие выразили желание воспользоваться возможностью надомного голосования.
 
Как отмечает Евгений Александрович, прозрачность избирательного процесса обеспечивается благодаря выстроенной системе общественного наблюдения. Избирательной комиссией Саратовской области заключено соглашение о сотрудничестве с Общественной палатой региона, на базе которой создан Региональный штаб наблюдателей. А вопросы безопасности являются одним из ключевых приоритетов.
 
«В целом Саратовская область готова к проведению выборов. Уверен, что кампания пройдёт на высоком организационном уровне и, самое главное, с доверием избирателей к итогам выборов», — резюмировал член ЦИК РФ.