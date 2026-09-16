Студенты Энгельсского колледжа соревнуются в транспортных компетенциях чемпионата высоких технологий  

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В Великом Новгороде состоялась церемония открытия финала чемпионата высоких технологий. Чемпионат проходит уже в четвертый раз и объединяет более 15 тысяч участников из 89 регионов России и 30 дружественных государств. В числе конкурсантов – студенты Энгельсского промышленно-экономического колледжа.Конкурсанты из Саратовской области соревнуются в двух транспортных компетенциях чемпионата. В компетенции «Производство и обслуживание бортового технического радиоэлектронного комплекса летательного аппарата» выступает Роман Кубиев под наставничеством Анатолия Ахметалиева, а в компетенции «Техник-технолог аддитивного производства в транспортной инженерии» – Вячеслав Орлов под наставничеством Ольги Орловой.«Меня всегда привлекала авиация, а радиоэлектроника – это её нервная система. Понимаешь, что от качества твоей работы зависит жизнь людей, и это накладывает ответственность», — рассказывает Роман Кубиев.Приветствие участникам финала направил Президент России Владимир Путин. Он выразил уверенность, что финалисты ярко проявят себя, продемонстрируют глубокие знания и навыки, станут примером для своих товарищей, друзей, сверстников.Торжественная церемония закрытия чемпионата высоких технологий состоится 18 сентября. Победители и призеры финала чемпионата, а также их наставники получат премии, установленные Правительством, в размере 300 тысяч рублей за первое место, 200 тысяч за второе место и 100 тысяч за третье.Напомним, чемпионат высоких технологий проходит в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.Фото: Паблик Движение «Профессионалы» | ЧемпионатыМинистерство образования Саратовской области