Саратовских школьников и студентов посвятили в туристы  

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В детском санаторном оздоровительном лагере «Орлёнок» прошёл региональный туристский слёт «Больше, чем путешествие». Юные туристы со всей области провели несколько дней в атмосфере походной жизни: обустроили палаточный лагерь, осваивали навыки ориентирования, учились вязать узлы и оказывать первую помощь.Для начинающих организовали категорию «Любители», а для опытных «Профессионалы». В программе были состязания на пешеходных дистанциях, ночное ориентирование для старших групп, краеведческие квизы, конкурс защиты маршрутов, а также командные испытания «Великолепная четвёрка» и «Будь в Движении». Завершился слёт контрольно-туристическим маршрутом, где каждый применил всё, чему научился за эти дни, и посвящением в туристы.«Участие в таких мероприятиях позволяет ребятам погрузиться в реальную походную жизнь, попробовать свои силы в разных испытаниях и лучше понять, какое направление близко. Для кого-то это становится первым шагом к выбору профессии, связанной с туризмом, спасательным делом или экологией», — отметил заместитель министра образования области Михаил Попов.